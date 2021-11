Le père de Britney Spears recule complètement et demande à la conservation de mettre fin immédiatement

Après avoir officiellement demandé la fin de la tutelle de Britney Spears en septembre, son père Jamie Spears veut accélérer le processus. Selon TMZ, Jamie a déposé de nouveaux documents juridiques indiquant aux tribunaux qu’il cherchait à mettre fin à l’arrangement dès que possible.

« Jamie aime et soutient inconditionnellement sa fille. Point final. Comme il l’a fait toute sa vie, Jamie fera tout ce qu’il peut pour la protéger et prendre soin d’elle. Au cours des 13 dernières années, cela a inclus son rôle de conservateur. Maintenant, il signifie mettre fin à son mandat de conservateur », écrivent les avocats de Jamie.

Jamie poursuit en disant qu’il n’est intéressé par aucune compensation financière ou à être libéré de ce qui s’est passé pendant l’arrangement de 13 ans. Il affirme qu’il veut seulement que ce chapitre de sa vie et de celle de sa fille soit enfin clos afin qu’ils puissent tous avancer.

Alors qu’il répète qu’il a seulement essayé de prendre les meilleures décisions au nom de sa fille, il mentionne qu’il a changé d’avis et pense maintenant que la meilleure chose à faire est de mettre fin à leur situation juridique. « Cette tutelle devrait prendre fin. Maintenant. Il n’y a aucune raison pour une autre seconde de retard. Jamie est prêt à stipuler la cessation immédiate de la tutelle sans réserve ni exception », ont poursuivi ses avocats. Jamie dit qu’il va remettre tous ses documents, que la tutelle soit officiellement terminée aujourd’hui ou non, ajoutant qu’il ne sera plus son conservateur.

La chanteuse a révélé aujourd’hui dans une publication Instagram supprimée depuis que l’idée de la placer sous le régime juridique qui la tourmente depuis si longtemps venait en fait de sa mère, Lynn Spears. « Je ne récupérerai jamais ces années … elle a secrètement ruiné ma vie … et oui, je vais l’appeler, elle et Lou Taylor, là-dessus … Alors prenez toute votre attitude « Je n’ai AUCUNE IDÉE de ce qui se passe » et va te faire foutre !!!!Tu sais exactement ce que tu as fait… mon père n’est pas assez intelligent pour penser à une tutelle… mais ce soir je sourirai en sachant que j’ai une nouvelle vie devant moi !! ! » elle a écrit.