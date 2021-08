Le père de Britney Spears s’oppose à sa révocation en tant que tuteur de sa fille

in

. – Le père de Britney Spears, Jamie, rejette l’affirmation selon laquelle il devrait être démis de ses fonctions de tuteur de la succession de sa fille. Selon un nouveau document judiciaire obtenu par CNN, le père de l’artiste a cité comme argument une récente “demande d’aide” concernant la santé mentale de Britney.

Dans sa réponse à une demande de la chanteuse de révoquer son père en tant que co-conservateur de sa succession, Jamie Spears qualifie les affirmations de l’avocat de sa fille de “peu claires”. Il souligne également un récent appel de Jodi Montgomery, la tutrice temporaire de la chanteuse, dans laquelle il l’aurait qualifiée de “malade mentale”.

L’appel présumé que le père de Britney a reçu

L’appel présumé est arrivé le 9 juillet 2021, quelques semaines seulement après le témoignage impressionnant de Britney Spears au tribunal dans lequel elle a allégué des abus et a plaidé pour reprendre le contrôle de sa vie.

“Au cours de notre appel, Mme Montgomery a semblé très angoissée et a exprimé à quel point elle était préoccupée par le comportement récent de ma fille et sa santé mentale globale. Mme Montgomery a expliqué que ma fille ne prenait pas ses médicaments en temps opportun ou de manière adéquate. Il n’était pas écoutant les recommandations de son équipe médicale et a même refusé de voir certains de ses médecins », a-t-il déclaré.

Elle a ajouté : « Mme Montgomery a dit qu’elle était très préoccupée par la direction que prend ma fille et m’a directement demandé mon aide pour résoudre ces problèmes », a déclaré Jamie Spears dans sa réponse.

“Montgomery a reconnu que bon nombre des déclarations de ma fille lors de la dernière audience n’étaient pas vraies et a attribué ses déclarations au fait que ma fille est” malade mentale “. Après que Mme Montgomery a partagé ses inquiétudes détaillées concernant le comportement récent, la santé globale de ma fille et la sécurité a soulevé des options possibles, y compris une suspension psychiatrique 5150, ce qui a suscité mes inquiétudes », a déclaré Jamie Spears.

Le père de Britney dit qu’il n’y a “aucune raison” de le suspendre

M. Spears était d’accord avec l’idée d’une audience préalable pour discuter de la possibilité de le retirer de son rôle dans la tutelle, mais avec la stipulation que l’audience ait lieu après le 23 août.

Il est actuellement prévu pour le 29 septembre. Les avocats de Jamie Spears soutiennent qu'”il n’y a aucune raison” de le suspendre de son rôle de co-conservateur en utilisant comme preuve la croissance financière de la succession, ainsi que sa relation personnelle.

“Tout au long de son service en tant que tuteur, la seule motivation de M. Spears a été son amour inconditionnel pour sa fille et un désir féroce de la protéger de ceux qui tentent de profiter d’elle”, indiquent les documents judiciaires.

CNN a tenté de contacter les représentants de Britney Spears et Jodi Montgomery.