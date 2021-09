Le père de Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel, Nand Kumar, envoyé en garde à vue pendant 15 jours pour des propos “désobligeants” à l’encontre des brahmanes

in

Nand Kumar Baghel a été produit devant un tribunal local, a-t-il déclaré, sans divulguer plus de détails.

Le père du ministre en chef du Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, Nand Kumar Baghel, a été envoyé en détention judiciaire pour 15 jours par un tribunal de Raipur en raison de ses prétendues remarques désobligeantes à l’encontre de la communauté brahmane. Partageant l’information, son avocat Gajendra Sonkar a déclaré que Nand Kumar Baghel sera de nouveau présenté devant le tribunal le 21 septembre. « Conformément à ses instructions, je n’ai pas demandé sa libération sous caution aujourd’hui », a déclaré Sonkar.

Plus tôt dans la journée, le surintendant supplémentaire de la police de Raipur, Tarkeshwar Patel, a déclaré que l’homme de 86 ans avait été arrêté et emmené de Delhi à Raipur.

Il a été produit devant un tribunal local, a-t-il déclaré, sans divulguer plus de détails. L’affaire contre Nand Kumar Baghel a été déposée samedi soir au poste de police DD Nagar à Raipur sur une plainte déposée par le « Sarv Brahmin Samaj » contre lui.

La police de Raipur l’a inculpé en vertu des articles 153-A du Code pénal indien (favorisant l’inimitié entre différents groupes pour des motifs de religion, de race, de lieu de naissance, de résidence, de langue) et 505 (1) (b) (avec l’intention de causer, ou susceptible de provoquer, de craindre ou d’alarmer le public, ou toute partie du public par laquelle toute personne peut être amenée à commettre une infraction contre l’État ou contre la tranquillité publique).

Sarv Brahmin Samaj a déclaré dans sa plainte que Nand Kumar Baghel avait exhorté les gens à boycotter les brahmanes en les qualifiant d’étrangers. Il aurait également demandé aux gens de ne pas laisser les brahmanes entrer dans leurs villages et d’expulser les brahmanes du pays.

L’organisation avait déclaré qu’une vidéo des prétendus commentaires du père du CM était disponible sur les plateformes de médias sociaux. Selon la police, Nand Kumar Baghel aurait fait ces remarques alors qu’il s’adressait récemment à un événement dans l’Uttar Pradesh.

Le ministre en chef Bhupesh Baghel a déclaré qu’il était peiné et a affirmé que personne n’était au-dessus des lois dans son gouvernement et que la police prendra les mesures appropriées en la matière.

पुत्र के रूप में मैं अपने पिता जी का सम्मान करता हूँ लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी किसी भी ऐसी गलती को अनदेखा नहीं किया जा सकता जो सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाली हो। में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है फिर चाहे वो मुख्यमंत्री के पिता ही न हों। – Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) 5 septembre 2021

« Les propos tenus par mon père Nand Kumar Baghel contre une classe spécifique ont attiré mon attention. Les commentaires ont blessé les sentiments de la classe ainsi que l’harmonie sociale (affectée) et j’en suis également peiné », a déclaré Bhupesh Baghel. Une vidéo de l’incident est devenue virale sur les réseaux sociaux.

