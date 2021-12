Le père de Chloe Ferry de Geordie Shore décède après une bataille contre le cancer

Chloe Ferry prend du temps pour faire son deuil en privé (Photos: . / Instagram @chloegshore1)

Chloe Ferry a déclaré à ses abonnés que son père était décédé des suites d’un cancer, révélant qu’elle ferait une pause dans les médias sociaux.

La star de Geordie Shore, 26 ans, a profité de son histoire Instagram pour partager une déclaration : » J’ai eu du mal à écrire ça et je ne peux toujours pas accepter ce que je m’apprête à dire !

« Je suis une personne très ouverte et normalement heureuse de partager tous les détails de ma vie, mais c’est un moment où j’ai vraiment besoin d’avoir un peu d’intimité. »

Elle a déclaré à ses abonnés: « J’ai malheureusement perdu mon père après sa bataille contre le cancer et cela ne semble toujours pas réel! Je vais faire une pause dans les médias sociaux et les engagements professionnels.

« En tant que famille, nous sommes tous confrontés à cela et essayons de l’accepter… J’apprécierais vraiment que l’on me laisse un peu de temps pour gérer cela à ma manière! »

Plus tôt dans l’année, Chloé avait également fait une pause dans les réseaux sociaux après avoir dit à ses abonnés qu’elle avait reçu « de très mauvaises nouvelles dans la famille ».

Chloé a dit à ses abonnés qu’elle voulait pleurer la mort de son père à sa manière (Photo: Instagram)



Le père de Chloé avait lutté contre le cancer (Photo: Palace Lee / SplashNews.com)

Elle n’a pas précisé à l’époque, mais a expliqué: « Vous savez quoi, je ne suis qu’un humain et les médias sociaux en deviennent trop et j’ai juste besoin de quelques jours de repos, hors de mon téléphone.

«J’ai eu de très mauvaises nouvelles dans la famille au cours des deux dernières semaines. Deux mauvaises nouvelles que mes amis proches et ma famille connaissent. Alors je te verrai dans quelques jours.

Plus: Geordie Shore



Chloé avait précédemment révélé que sa mère et son père s’étaient séparés quand elle avait environ six ans, et s’est rendue sur Instagram en juin de cette année pour partager un hommage à son père pour la fête des pères.

Elle a écrit à côté d’un cliché du couple lorsqu’elle était enfant: « Désolé, je n’ai pas pu être là pour la fête des pères. Je t’aime.’

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Chloe Ferry est nue et a peur et appelle presque les pompiers après s’être retrouvée coincée dans le bain dans un accident anormal



PLUS : Chloe Ferry de Geordie Shore « traumatisée » après qu’un intrus ait pénétré dans son vaste manoir





