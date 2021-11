Le père de Cole Hauser était également une star bien connue

Avant de gagner des foules de nouveaux fans avec son rôle de Rip Wheeler sur Yellowstone de Paramount Network, la célébrité était déjà importante dans la famille de Cole Hauser. L’acteur est le fils de Gerald Dwight « Wings » Hauser, l’acteur et réalisateur bien-aimé qui a gagné un culte pour ses rôles dans des films d’action bien-aimés comme A Soldier’s Story et Tough Guys Don’t Dance, son rôle de soutien dans ce dernier film même ce qui lui a valu une nomination au Independent Spirit Award. Pour Hauser, cependant, Wings n’était que « papa ».

Hauser a parlé de grandir avec un parent célèbre dans une récente interview avec Cowboys & Indians, révélant qu’il ne savait pas au départ que son père était un acteur célèbre. En fait, Hauser n’a appris la renommée de son père qu’à l’âge de 10 ans environ, l’acteur se rappelant comment il avait vu son père « à la télévision, et je ne savais pas qu’il était mon père ». C’est au moment du générique de fin du film que Hauser a vu « Wings Hauser » à l’écran. L’acteur a rappelé comment il « est entré dans la chambre de ma mère, et j’ai dit: » Hé maman. Je viens de voir un gars à la télé, il s’appelle Wings Hauser. » Et elle m’a regardé et a dit : « Wow ! » Et j’ai dit : « Ouais, j’ai vu ce gars. à ce sujet. » Et alors, elle m’a expliqué qui il était. Et c’est comme ça que j’ai découvert mon père.

Hauser, bien sûr, a suivi les traces de son père et s’est fait un nom dans l’industrie du divertissement. L’acteur est bien connu pour ses rôles dans des titres tels que ER, Good Will Hunting, Dazed and Confused et 2 Fast 2 Furious, entre autres. Les fans le connaissent maintenant mieux sous le nom de Rip Wheeler, un homme du ranch du Dutton Ranch. Le rôle lui a valu une foule de fans, dont son père, qui est un grand fan de la série Paramount Network.

« Absolument », a déclaré Hauser lorsqu’on lui a demandé si lui et son père parlaient beaucoup de Yellowstone.

« Oui, c’est un grand fan de la série, et il est évidemment très fier de ce que j’y ai fait. C’est un vieux cow-boy, après tout. Notre famille, le côté Hauser de la famille, sont tous des Montanais. Donc, c’est très proche de lui. Nous avons de la famille à Helena et Livingstone et partout dans l’État. »

Hauser et son père, ainsi que les fans, auront beaucoup à dire lorsque Yellowstone reviendra pour la saison 4 à 20 h HE sur Paramount Network avec une première de saison de deux heures qui, espérons-le, répondra à ces questions qui persistent de la saison à couper le souffle. 3 finales. Pendant que les fans attendent les nouveaux épisodes, ils peuvent rattraper toutes les saisons passées avec le marathon de Yellowstone de la « première semaine » de Paramount Network, avec tous les épisodes de l’émission également disponibles en streaming sur Peacock, auquel vous pouvez vous abonner en cliquant ici.