Le père de David Benavidez a accusé Canelo d’avoir peur d’affronter son fils

José Benavidez, père du boxeur David Benavidez, accusé Saul « Canelo » lvarez d’avoir peur de faire face à votre enfant.

José, qui est aussi l’entraîneur du combattant américano-mexicain né en Arizona, interrogé lvarez pour avoir rejeté l’offre de son fils de monter sur le ring avec lui.

Après le triomphe contre Plante de Caleb, victoire qui l’a couronné meilleur boxeur livre pour livre aujourd’hui, Canelo a reçu plusieurs propositions pour défendre ses ceintures du World Boxing Council.

«Ils disent que David (Benavidez) n’apporte rien à la table, alors qu’est-ce que cela vous dit? Ils courent et ont peur de se battre David Benavidez. C’est un combat dangereux pour eux et ils ne veulent pas accepter ce défi », a-t-il été téléchargé. José Benavidez en dialogue avec YSM Media Sports.

« Ce sont des excuses de merde. Comme je l’ai dit, si vous n’étiez pas si sûr de pouvoir battre David, pourquoi ne pas faire le salaire et acheter ce combat et gagner beaucoup d’argent ? Parce que je vendrais beaucoup de billets », a ajouté qui est aussi l’entraîneur de Red Flag.

Benavidez il a un record de 25 victoires dont il a obtenu 22 par KO. Il y a quelques semaines, le combat contre son compatriote Saul « Canelo » lvarez c’était une possibilité concrète. Plus tard, le boxeur de Guadalajara a assuré que son désir était de prendre du poids pour concourir dans la catégorie cruiser.

L’intention de Canelo Prendre du poids pour se battre pour la ceinture cruiser pourrait lui faire face face aux Congolais Ilunga Makabu (27-2, 24 KO), champion WBC de cette catégorie.

Pour José Benavidez, cette décision dénote la peur d’affronter ceux de sa catégorie.

«C’est un grand duel pour combattre David. Personne ne connaît le garçon africainIlunga Makabu). Suis-je intéressé à voir ce combat? Non. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir ce combat. Pourquoi (Canelo Team) se bat-il jusqu’au cruiserweight et ne se bat pas à 168 ? Pensez-vous qu’il vaut mieux combattre les Africains que combattre David ? Nous sommes numéro un, et il ne veut pas se battre. Je ne comprends pas », a-t-il conclu.