Le père de Frida Sofía révèle qu’Alejandra Guzmán a retiré sa fille de son testament – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Pablo Moctezuma, l’ex-partenaire d’Alejandra Guzmán et le père de Frida Sofía, assure que le rockeur a retiré sa fille aînée de sa volonté. Pour cette raison, l’homme d’affaires du restaurant nie que sa fille se venge après la décision de sa mère.

«Je découvre qu’Alejandra l’a retirée de l’héritage, que Frida a valu trois cacahuètes, ce n’est pas le problème ici. Ce ne sont pas des appartements, ce ne sont pas des voitures, j’adorerais qu’elle prenne vraiment du recul (Alejandra) et écoute un peu ce que sa fille a à dire », commença à parler Pablo.

Concernant le problème juridique auquel ils seront confrontés contre Enrique Guzmán, “je ne peux évidemment pas faire de commentaire là-dessus car une procédure est en cours qui est nécessaire pour porter cela aux dernières conséquences”, a-t-il déclaré.

Et à propos du changement de nom de famille de sa fille, qui s’appelle désormais Frida Sofía Moctezuma dans ses réseaux sociaux, «vous ne connaissez pas le goût, il y a de nombreuses années, nous allions le faire, mais c’était une question compliquée. Même Mme Silvia (Pinal) allait nous aider… », a-t-il déclaré.

“Le fait est que nous avons eu une discussion, là Alejandra a couru avec son père, c’était le conseil d’Enrique Guzmán, et ils l’ont enregistrée … Là, ils lui ont enlevé son identité en tant que telle”, a-t-il expliqué.

Et à propos de la violence physique présumée survenue dans sa relation avec Alejandra, “tout est un mensonge, je ne suis pas un agresseur … Nous étions jeunes et Alejandra est très agressive et très forte”, a-t-il expliqué. Avec tout et le différend juridique qui se profile avec Don Enrique, Moctezuma veut que sa fille et sa mère se disputent, “rien ne me ferait plus de plaisir car je sais qu’ils s’aiment tous les deux … Je n’aime pas que quiconque souffre. “