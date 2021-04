Le père de Frida Sofía rompt le silence et assure qu’Enrique Guzmán est abusif

La forte confrontation entre Moctezuma et Enrique s’est produite précisément le jour où Frida a été écartée de leur côté: «Je suis arrivée du travail, Alejandra n’était pas à son meilleur, avec Frida très jeune, j’ai affirmé qu’elle ne pouvait pas la tenir comme ça. Frida … c’est arrivé à autre chose et elle a parlé à son père.

“Cet homme m’a menacé et me fait beaucoup rire, je l’ai attendu, il n’est jamais arrivé et alors qu’Alejandra est parti, il (Enrique) avait déjà une maison pour lui, qu’il lui a vendue, prête. Quand ce problème est arrivé, puis je suis parti en voyage et à mon retour, elle a quitté la maison où nous vivions ensemble, que ma mère lui a donnée et elle est allée être une voisine de l’homme », a révélé Pablo.

L’amour est né après la célébrité

Moctezuma voulait préciser que la relation entre Alejandra et Enrique Guzmán en tant que père et fille n’était pas la meilleure jusqu’à ce qu’elle soit devenue célèbre en tant que chanteuse car au début de sa carrière, elle ne la soutenait pas, malgré les connexions nécessaires sur le terrain. . musical.

Enrique Guzmán s’est exprimé hier dans l’émission “Ventaneando” de TV Azteca. (Spécial)

«Alejandra a fait son chemin par elle-même et dès qu’elle est devenue célèbre, la grande affection de cet homme arrive, là oui, les voitures, les maisons le rendent … horrible, alors elle est allée chez cet homme et a signé des chèques, il est un escroc pour être honnête, une personne désagréable, je ne l’ai jamais aimé et je ne l’ai jamais aimé », a déclaré l’homme d’affaires.

Pablo a souligné que les problèmes que le rockeur a, en termes de dépendances, il n’est pas possible pour le chanteur de les attribuer à Frida, quand il est coupable: “J’aime beaucoup Alejandra, mais je pense qu’elle a des problèmes à cause de son comportement, ses parents, en particulier son père, il l’a beaucoup encouragée, elle est allée avec lui et est retournée «jusqu’au bout».

“Une grande partie des addictions est de sa faute, cet homme, je sais, Alejandra a laissé sa maison” à l’envers “. La blague est qu’avant il n’y avait pas d’amour, jusqu’à ce qu’elle devienne célèbre pour son travail et son talent, et ce monsieur, il ne la lâcherait pas… au lieu de s’occuper de sa fille, il la «remettrait» et je le dis ouvertement, je sais, il lui a volé de l’argent », a-t-il déclaré.