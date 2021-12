Le père de Gabby Petito appelle le public à aider à retrouver les adolescents new-yorkais disparus Vincent Abolafia et Kaileigh Catalano

La recherche des adolescents disparus de Long Island, Vincent Abolafia et Kaileigh Catalano, qui seraient en fuite quelque part à New York, est entrée dans sa quatrième journée lundi avec une plus grande attention mais sans les ramener à la maison.

Ils ont tous les deux 15 ans.

Ils ont laissé derrière eux leurs téléphones portables et leurs cartes de vaccination et sont partis après l’école jeudi dernier, selon la mère de Kaileigh, Ehrin Catalano.

« Malheureusement, il n’y a pas de mises à jour, mais depuis que les nouvelles ont commencé à le couvrir, la police travaillait de manière beaucoup plus agressive », a-t-elle déclaré lundi à Fox News Digital.

Vincent Abolafia et sa petite amie Kaileigh Catalano sont montés à bord d’un train à 15 h 11 de Ronkonkoma à Manhattan le 9 décembre, a annoncé le département de police du comté de Suffolk. (Département de police du comté de Suffolk)

TEENAGE NEW YORK COUPLE MANQUANT APRÈS AVOIR PRIS LE TRAIN DE BANLIEUE À BIG APPLE

L’affaire a également attiré l’attention de la famille de Gabby Petito – dont la disparition fin août a fait la une des journaux nationaux pendant des semaines et a sensibilisé à la fois aux cas de violence domestique et de personnes disparues.

« Ce ne sont que des enfants », a tweeté le père de Petito, Joe Petito, lundi matin. « #VincentAbolafia, #KaileighCatalano doit être trouvé. S’il vous plaît, rappelez-vous à quoi ils ressemblent. »

Il a également partagé une affiche qui comprend une image Photoshoppée représentant Kaileigh avec des cheveux noirs, la couleur que sa mère a dit qu’elle croyait que l’adolescente disparue l’avait teint.

Kaileigh et Vincent étaient vêtus de noir lorsqu’ils ont fait du stop jeudi après l’école jusqu’à la gare de Long Island Rail Road à Ronkonkoma, a déclaré un ami à leurs parents. Il a dit qu’il avait l’impression qu’ils voulaient aller au Rockefeller Center pour voir l’arbre de Noël.

Ils étaient censés prendre un train en direction ouest à 15 h 11, mais l’ont peut-être manqué, selon le beau-père de Vincent, James Bonasia. Il a dit qu’ils étaient toujours à la gare après 17 heures – mais des témoins les ont repérés plus tard dans la ville.

Kaileigh s’est probablement teint les cheveux en noir, selon sa mère, et Vincent a récemment eu « une coupe de cheveux normale », selon son beau-père. Vincent portait peut-être un sac à dos JanSport.

Les parents des deux enfants ont signalé leur disparition le 9 décembre.

LA MÈRE DE LONG ISLAND DISPARUE TROUVÉE MORT, UN MARI ACCUSÉ DE MEURTRE

Les parents du couple disparu disent qu’ils ne pensent pas que les adolescents se seraient rendus ailleurs qu’à New York. Cependant, le mandat controversé du maire Bill de Blasio sur les vaccins exige une preuve de vaccination pour toute personne âgée de 5 ans et plus pour entrer dans les salles de restauration, de fitness et de divertissement à l’intérieur.

Vincent Abolafia et Kaileigh Catalano ont pris un train de Ronkonkoma à Penn Station de New York la semaine dernière et ont laissé leurs téléphones derrière eux. (REUTERS/Lucas Jackson)

Les adolescents peuvent avoir accès à environ 1 200 $ en espèces, a déclaré Bonasia, mais ils n’ont aucune connaissance dans la ville.

Bonasia a déclaré qu’aucun des enfants ne s’était enfui auparavant et qu’il n’était au courant d’aucun motif. Les deux ont commencé à sortir ensemble en septembre.

Vincent connaît un peu le système de métro de New York, a déclaré son beau-père, et Bonasia a amené le couple voir l’arbre Rockefeller le week-end dernier, avant qu’ils ne disparaissent. Quelques jours plus tôt, Kaileigh a posté une photo sur Facebook qui semblait également les montrer tous les deux à New York.

BRIAN LAUNDRIE TROUVÉ : LES PARENTS ONT PEUT-ÊTRE JUSTE MANQUÉ DE DÉCOUVRIR SON FILS

Le père de Kaileigh, Joe Catalano, a déclaré que la ville pourrait être un endroit dangereux pour les jeunes en cavale.

« Long Island et la ville sont deux animaux différents », a-t-il déclaré.

Il a dit qu’il était très proche de sa fille et que le fait que le couple soit parti sans leurs téléphones portables l’a pris au dépourvu.

« Leur famille les aime et leur manque, et tout ce que nous voulons, c’est qu’ils rentrent à la maison sains et saufs », a déclaré Bonasia dimanche.

La police du comté de Suffolk, qui dirige l’enquête, a déclaré qu’elle n’avait aucune nouvelle information à divulguer lundi. Une porte-parole du NYPD a déclaré que le département était prêt à aider si nécessaire.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Vincent mesure 5 pieds 3 pouces et pèse environ 110 livres, avec des cheveux bruns et des yeux marrons, a indiqué la police. Kaileigh mesure 5 pieds et pèse 118 livres.

Toute personne ayant des informations sur l’emplacement des adolescents est priée d’appeler le 911 ou les détectives du septième commissariat du comté de Suffolk au 631-852-8752.