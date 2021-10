Le père de Gabby Petito ne se concentre pas sur le cahier de Brian Laundrie, mais sur la violence domestique

Gabby Petitole père n’est pas obsédé par ce qui pourrait être à l’intérieur Brian Blanchisserie‘s notebook … au lieu de cela, il dit que l’accent devrait être mis sur les problèmes de violence domestique qui affligent la nation.

Joe Petito dit à TMZ … rien dans le cahier de Brian ne ramènera sa fille, et ce qu’il y a dedans n’expliquera pas comment sa mort tragique aurait pu être évitée.

Comme vous le savez, Brian est des restes ont été trouvés la semaine dernière dans une zone qui était auparavant sous l’eau, et les forces de l’ordre a trouvé certains de ses biens, y compris un cahier, à proximité.

Joe dit qu’il n’obtiendra jamais la fermeture du cahier – même si les flics peuvent récupérer des informations – et que cela ne l’aidera pas à surmonter la perte d’un enfant. Il dit que la seule raison pour laquelle il voudrait savoir ce que Brian a écrit serait pour sa propre satisfaction égoïste.

Le père de Gabby dit également que le cahier ne fera pas grand-chose pour les parents de Brian non plus, car ils ont également perdu un enfant, et le livre ne ramènera pas leur fils non plus.

celui de Brian les parents ne savent pas ce qu’il y a dans le journal non plus… selon l’avocat de la famille.

Au lieu de se concentrer sur le cahier, Joe dit qu’il préfère mettre du sens derrière La mort de Gabby … et pour lui, cela signifie faire une différence avec les problèmes de violence domestique.

Joe veut maintenant que l’accent soit mis sur la façon d’éviter un autre incident tragique comme celui de sa fille. Il dit qu’il est « insensé » de voir des recherches montrant que plus d’une femme sur trois aux États-Unis a été victime de violence domestique. Il ajoute que la société doit trouver un moyen de transférer la honte de la victime à l’agresseur… et peut-être que cela commence par avoir des conversations qui rassurent les victimes que ce n’est pas de leur faute.

Joe souhaite que davantage de ressources soient disponibles pour les victimes de violence domestique – et espère que le cas de Gabby aidera à faire la lumière sur d’autres personnes disparues qui pourraient encore être sauvées.