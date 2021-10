Le père de « Gomita » nie les accusations portées contre lui ; assure qu’il n’a pas frappé sa fille – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Il y a quelques semaines, Araceli Ordaz Campos, plus connue dans le monde du divertissement sous le nom de Gomita, a utilisé ses réseaux sociaux pour dénoncer les abus physiques et psychologiques dont elle a été victime par son père, M. Alfredo Ordaz Barajas, qui est venu brutalement battre elle, tout comme sa mère.

Tous les membres de la famille ont pris position sur la question. C’est d’abord son frère Fredy Ordaz, plus connu sous le nom de Lapizito, qui a assuré qu’il n’avait jamais été au courant du problème, car il n’était pas chez lui lorsque cela s’est produit. Plus tard, sa mère, Elizabeth Campos, a rompu le silence et l’a remerciée pour le soutien et les messages que ses followers lui ont envoyés.

Le seul à n’avoir fait aucune déclaration était l’agresseur. Cependant, lors de l’émission Es Show, le Multimedia Board a donné sa première interview concernant les accusations de violence domestique et les ordonnances restrictives lui imposant de rester à l’écart de Gomita et de sa femme.

Selon ses déclarations, il n’a pas parlé avant l’affaire en raison d’un accord familial qu’ils ont, qui consiste à ne pas accorder d’interviews aux médias ni à télécharger de vidéo sur des problèmes privés, bien qu’il ait compris ce que sa fille Araceli a fait, eh bien, a-t-il dit. « Elle est déjà assez âgée pour prendre ses propres décisions. »

Pour s’interroger sur les coups qu’il a donnés à sa famille et la peur que ressentent ses enfants face à cette situation, il a assuré, d’une voix brisée, qu’il n’avait jamais pensé à leur faire du mal. Cependant, à aucun moment il n’a nié les actes pour lesquels il est accusé.

« La première personne qui veut le meilleur pour eux, c’est moi. A aucun moment, quoi qu’il arrive, je n’ai pensé à riposter contre eux. Les personnes que j’aime le plus dans cette vie sont mes enfants et ma femme. Cela me donne beaucoup de sentiment que ces situations, que peut-être maintenant que Gomita est une personne âgée, il oubliera d’où nous venons », a déclaré Ordaz Barajas.

Plus tard, il a souligné qu’il n’avait jamais frappé Gomita, malgré le fait que dans les histoires Instagram dans lesquelles il dénonce les abus, des égratignures et des rougeurs ont été observées sur son visage, en plus du fait que le ministère public (MP) l’a enregistré quand l’enregistrement de la plainte en elle contre.

« Le fait qu’elle prenne des notes ou fasse des commentaires en ce moment en disant qu’ils ont peur parce que je peux leur faire quelque chose, parce que ça me donne beaucoup de regrets parce que j’ai commencé avec eux à partir de rien », a-t-il fait remarquer.

Ernesto Chavana, animateur de l’émission, lui a accordé une rédemption avec cette interview, car, a-t-il dit, il a cherché à clarifier la question « et n’a pas une image qui ne soit pas la bonne d’Alfredo ». Compte tenu de ces déclarations, le représentant a également remercié l’espace et a demandé à sa famille de voir ces déclarations pour réitérer ses excuses.