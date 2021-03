Le père de Haaland dit que son fils a Mbappé comme « modèle à suivre »

15/03/2021 On à 19:41 CET



Un nouveau relais piétine l’Olympe du football. Il s’agit du duo Haaland-Mbappé, qui marquera une époque dans le beau jeu.

Le joueur du PSG est déjà champion du monde et a mérité le label star en partageant un vestiaire avec Neymar, qui ne sont pas des mots mineurs. Haaland et son nez marquant étonne toute l’Europe, et sa faim est toujours de continuer à s’ajouter pour être meilleur.

Pour cela, tout le monde a besoin de références. Dans ce sens, Alfie HaalandLe père d’Erling a déclaré que son fils en avait beaucoup, mais parmi eux se trouve Mbappé lui-même.

« Kylian Mbappé est un joueur fantastique. Erling prend le meilleur de tous les joueurs, il a de nombreux modèles et l’un d’eux est Kylian Mbappé »a déclaré le progéniteur de Haaland à Telefoot.

En fait, l’attaquant du Borussia Dortmud lui-même a déjà déclaré dans le match nul que son équipe avait battu Séville que voir Kylian marquer des buts l’avait motivé, faisant référence à son triplé contre le FC Barcelone au Camp Nou lors du match aller des tours de qualification.

Erling et Kylian sont déjà avec leurs équipes en quarts de finale de la Ligue des champions, tous deux étant les référents de leurs ensembles, et les regards et les attentes sont nombreux sur leurs épaules. Pour la première fois en 15 ans, ni Leo Messi ni Cristiano Ronaldo ne seront dans cette phase à élimination directe de la plus haute compétition continentale. Le relais est activé.