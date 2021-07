Le père de Harry Maguire est parti avec des côtes cassées présumées après une bousculade à l’intérieur de Wembley lors de la finale de l’Euro 2020 alors que l’as de Manchester United dit qu’il était « content que les enfants ne soient pas allés »

Harry Maguire dit que son père a soupçonné des côtes cassées après avoir été pris dans une bousculade par des fans sans billet à Wembley lors de la finale de l’Euro 2020.

Le père de l’as de Manchester United a eu du mal à respirer après les scènes laides à l’intérieur du stade dimanche soir alors que l’Angleterre perdait aux tirs au but contre l’Italie.

.

Maguire a été nommé dans l’équipe officielle du tournoi Euro 2020

Les fans de Ticketless ont fait irruption à Wembley après avoir pris d’assaut les gardes de sécurité et franchi les entrées.

Certains membres de la famille des joueurs ont découvert que leurs sièges avaient été pris par les voyous tandis que le fils de Roberto Mancini a été contraint de s’asseoir sur les marches.

Maguire a décrit ce qui s’est passé comme « effrayant » et dit que sa famille sera « plus consciente » lorsqu’elle assistera à des matchs à l’avenir.

Le joueur de 28 ans, qui a catégoriquement fracassé son penalty lors de la défaite en fusillade de l’Angleterre, a déclaré au Sun : « Mon père était dans la bousculade. Je n’ai pas trop parlé avec lui mais je suis content que mes enfants ne soient pas allés au match.

.

Maguire a fracassé son penalty lors de la fusillade finale

«C’était effrayant – il a dit qu’il avait peur et je ne veux pas que quiconque vive cela lors d’un match de football.

« J’ai vu beaucoup de vidéos et j’ai parlé à papa et à ma famille. C’est mon père et mon agent qui ont le plus souffert. Il a eu du mal à respirer par la suite à cause de ses côtes, mais il n’est pas du genre à en faire tout un plat – il s’en est sorti.

« J’espère que nous pourrons en tirer des leçons et faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Papa me soutiendra toujours et ira aux matchs, mais il sera un peu plus au courant de tout ce qui se passe autour. Nous devrions tous être plus conscients et en tirer des leçons. »

Instagram – Harry Maguire

Le père de Harry Maguire a été blessé dimanche à Wembley

Il a ajouté : « Il y a eu beaucoup de problèmes. C’est arrivé là où se trouvaient les amis et les familles.

«Beaucoup de gens sont arrivés à leur place et il y avait des gens assis à leur place. Cela a provoqué des affrontements avec des personnes à qui l’on a dit de bouger.

« L’essentiel est que ce soit une expérience incroyable et que personne ne garde de mauvais souvenirs de la finale.

Les supporters se sont affrontés alors que certains fans ont fait irruption par les entrées pour les personnes handicapées

« C’est ce qui est décevant. Les choses auraient pu être bien pires, mais nous devons nous assurer que cela ne se reproduise plus. »

Mardi, l’UEFA a ouvert une enquête disciplinaire sur les incidents de la finale de l’Euro 2020 à Wembley.

Le directeur général de la Football Association, Mark Bullingham, a déclaré lundi qu’un examen complet aurait lieu sur ce qui s’était passé.