Le père de J Balvin défend la réaction du chanteur à la polémique avec Residente – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Álvaro Osorio Gofar, qui est le père de J Balvin, a évoqué la polémique entre son fils et Residente à propos du boycott des Latin Grammy.

Il a souligné que la manière dont J Balvin a agi est une manière de montrer que le Colombien est en paix. De plus, il s’est prononcé en faveur d’une « musique inclusive ».

À travers une publication sur Instagram, et après avoir félicité J Balvin pour son merch à base de hot-dogs, l’homme d’affaires a décrit son fils comme une personne en paix.

Avec un post où Álvaro Osorio Gofar est vu souriant et citant une phrase de l’acteur Morgan Freeman, il a envoyé un message de soutien à J Balvin.

L’homme d’affaires explique que lorsqu’une personne a la paix, malgré le bruit et les problèmes, elle doit rester calme “dans son cœur”.

Il a souligné que tout le monde a « des qualités et des défauts », ainsi que que chacun « apprend et grandit ».

Gofar s’est prononcé en faveur de la “musique inclusive” et de la paix, et a fini par taguer son fils J Balvin dans son message.

La phrase de Morgan Freeman avec laquelle Gofar s’est déchaîné était :

« Le silence et le sourire sont deux armes très puissantes. Le sourire résout les problèmes et le silence les évite ».

La publication que le père de J Balvin a faite sur son Instagram compte plus de 400 commentaires en faveur de la décision de garder le silence face à la polémique.

Les utilisateurs étaient d’accord avec les mots utilisés par l’homme d’affaires et ont même ajouté d’autres dictons à la position de J Balvin.

« Des paroles insensées font la sourde oreille », « Il vaut mieux se taire et laisser les autres sortir toute leur envie et leur ressentiment », « Il ne faut pas jouer le jeu du fou et de ses paroles », ont-ils dit.

Le soutien à J Balvin a été présenté après que le Colombien a décidé de ne rien dire sur la polémique avec Residente et de mieux investir pour faire un nouveau merch basé sur ses critiques.