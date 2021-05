Le père de Ja Morant détaille le racisme que sa famille a vécu dans l’Utah

The Utah Jazz a annoncé que trois fans étaient bannis suite à une «altercation verbale» dans le premier match de la série éliminatoire de l’équipe contre les Memphis Grizzlies, mais n’a pas développé ce qui s’est passé. Maintenant, la famille de Ja Morant prend la parole, expliquant le racisme et les abus vils qu’ils ont subis à Vivint Arena, qui sont allés bien au-delà d’une «altercation verbale».

Dans une interview avec ESPN, Tee Morant a expliqué que sa famille avait subi un racisme méprisable en regardant son fils jouer. À un moment donné, un fan lui a dit: «Je vais te mettre un sou et te regarder danser, mon garçon», tandis qu’un autre a fait des remarques sexuellement explicites à Jamie Morant, la mère de Ja, tout en disant: «Ferme-la, putain, b ****. »

Tee a détaillé comment il comprend le langage trash, il est dans le basket depuis des années – mais que ces remarques franchissaient clairement la ligne. Tee a dit que beaucoup de fans bien intentionnés de la famille Morant, dont beaucoup s’amusaient avec la famille tout au long du jeu, les défendaient lorsqu’ils étaient approchés par les fans racistes, notifiant même la sécurité à propos de L’incident.

Trois fans criant des propos méprisables et racistes à la famille Morant sont certainement horribles – mais la réponse tiède du Jazz n’a pas réussi à résoudre le problème, presque comme s’ils essayaient de balayer l’incident sous le tapis.

“Les Utah Jazz ont une tolérance zéro pour les comportements offensifs ou perturbateurs”, a déclaré le Jazz dans un communiqué jeudi. «Un incident s’est produit hier soir impliquant une altercation verbale pendant le match 2. Le personnel de sécurité de l’Arena est intervenu, et l’enquête a abouti au retrait et à l’interdiction indéfiniment de trois fans de Jazz. “Nous nous excusons auprès de tous ceux qui ont été touchés par cet incident malheureux et condamnons le comportement inacceptable des fans.”

Réduire le racisme à une «altercation verbale» ou qualifier de moqueur une famille noire pour sa couleur de peau de «comportement offensant ou perturbateur» est le genre de discours de relations publiques qui ne va pas assez loin pour résoudre le problème. C’est une technique conçue qui fait que l’incident ressemble à un cri de fan ivre, pas à un groupe de trois racistes confrontant une famille.

L’incident du pop-corn était irrespectueux et digne d’une interdiction en soi, mais pas aussi pointu et répréhensible que le racisme. Le garde de jazz Donovan Mitchell a eu une réponse plus forte que l’équipe.

Je suis content que ces fans aient été bannis et qu’ils ne devraient jamais être autorisés à revenir … c’est ridicule !!! Le fait que ces mots soient lancés aux joueurs et aux familles est ridicule! Assez c’est assez smh! https://t.co/rfzj0T1W1r – Donovan Mitchell (@spidadmitchell) 28 mai 2021

Tout comme Dwyane Wade, qui a acheté une participation dans l’équipe plus tôt cette année.

Si nous tournons le dos à ce genre de comportement, nous sommes tous en dehors du problème. Cela ne sera pas toléré! Toutes mes excuses à Ja et à sa famille https://t.co/uG9QSS5ZIF – DWade (@DwyaneWade) 28 mai 2021

Si un joueur de l’équipe prend une position plus forte contre cet incident que l’équipe elle-même, c’est un signe clair que l’on n’en a pas fait assez. Le propriétaire de Jazz, Ryan Smith, a déclaré qu’il était gêné par l’incident et s’est excusé auprès de la famille Morant – mais cela est venu après la publication de l’histoire d’ESPN.

Ja Morant a été prudent de pointer le blâme là où il était mérité. Il n’a pas regroupé tous les fans de jazz et a fait la lumière sur ceux qui traitaient sa famille avec amour, même pendant que les deux équipes étaient en compétition.

ma famille m’a dit qu’ils ressentaient l’amour de tous les autres fans de jazz qui étaient autour d’eux même s’achetaient des boissons avec quelques-uns. ces 3 sont juste allés trop loin https://t.co/1XvjXcPVOo – Ja Morant (@JaMorant) 28 mai 2021

Félicitations à la famille Morant pour leur grâce lors d’une situation dégoûtante, et aux autres fans de jazz qui se sont mobilisés et les ont défendus contre les racistes. Cependant, l’équipe aurait dû faire mieux depuis le saut en abordant le problème honnêtement et en ne se cachant pas derrière un autre langage. Si les équipes ne peuvent pas systématiquement lutter contre le racisme des fans d’une manière qui l’empêche de manière acceptable de se produire dans les arènes, la NBA doit intervenir et appliquer les directives que les équipes doivent suivre lorsque ces incidents sont signalés et vérifiés.