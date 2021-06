Le père de Ja Morant dit à Donovan Mitchell qu’il soutient le jazz dans un échange réconfortant .

La saison des Grizzlies est peut-être terminée, mais Tee Morant a toujours un intérêt marqué pour les éliminatoires de la NBA.

Le père de la star de deuxième année des Grizzlies, Ja Morant, a été vu en train de parler avec le garde du Jazz Donovan Mitchell à la suite de la victoire 126-110 de jeudi pour l’Utah, qui a permis à l’équipe de remporter la série 4-1 et d’éliminer Memphis des séries éliminatoires. Au cours de l’échange, Morant a déclaré qu’il soutiendrait le Jazz après que l’organisation ait réagi au harcèlement raciste et vulgaire visant lui et sa femme plus tôt dans la série.

La vidéo, de Tim McMahon d’ESPN :

Tee Morant à Donovan Mitchell : « Vous n’aviez pas besoin de nous montrer de l’amour comme ça. … C’est pourquoi j’espère que le Jazz remportera le championnat. Mitchell a déclaré à ESPN: “Pour moi, c’était juste le signe ultime de respect.” Histoire ESPN : https://t.co/5iIPCGO485 pic.twitter.com/O977v5bB0d – Tim MacMahon (@espn_macmahon) 3 juin 2021

PLUS: Les fans de jazz bannis indéfiniment après avoir fait des commentaires vulgaires et racistes

«Je vais pour vous tous en ce moment. Pourquoi? Vous n’aviez pas à faire ça, vous n’aviez pas à nous montrer de l’amour comme ça », a déclaré Morant à Mitchell. « C’est ce que je dis. Quand ça va mal et que tu tends la main, c’est comme ça que tu combles le fossé. La plupart des gens ne s’en rendent pas compte. C’est pourquoi je vous apprécie et c’est pourquoi j’espère que le Jazz remportera le championnat.

“Hé, continue de le tuer, mon gars.”

Mitchell, qui a récolté 30 points et 10 passes décisives lors du cinquième match, a déclaré à ESPN après le fait qu’il considérait les paroles de Morant comme “le signe ultime de respect”.

“Pour moi, c’était juste le signe ultime de respect”, a déclaré Mitchell. «Vous le voyez parler de la façon dont il a géré la situation, de la façon dont nous nous y sommes pris. Pour moi, c’est juste la façon dont vous l’abordez. Les choses vont arriver, et vous devez montrer un côté de gratitude – combler ce fossé, comme il l’a dit.

« Le fait qu’il tire pour nous, c’est de la drogue. On apprécie ça. Il y a juste beaucoup de respect. Série disputée. J’ai l’impression que Ja et moi allons nous battre pendant longtemps dans nos carrières. Ce n’était que le premier, mais il y a juste beaucoup de respect tout autour.

PLUS: Mitchell n’était pas parfait lors de la victoire de Jazz dans le match 3, mais il s’est présenté au moment idéal

Mitchell était l’une des nombreuses personnes au sein de l’organisation Jazz qui se sont excusées publiquement pour le traitement raciste et vulgaire que Morant et sa femme ont subi de la part des fans de l’Utah lors du deuxième match de la série. En conséquence, ces fans ont été interdits indéfiniment d’assister aux matchs de jazz.

Morant a détaillé l’altercation à McMahon, affirmant que, alors que la majorité des fans de l’Utah étaient formidables, trois fans sont allés “au-delà du chahut” en parlant avec lui et sa famille. Il a dit qu’un fan avait dit quelque chose de sexuellement explicite à sa femme, Jamie. Un autre lui a dit : « Je vais te mettre un centime dans le dos et te regarder danser, mon garçon. » Un troisième a crié à Jamie: “Tais-toi, b-.”

Le Jazz a offert des sièges gratuits à côté du tribunal, des préparatifs de voyage et un hébergement à la famille Morant après l’altercation, ce que la mère de Ja Morant a refusé.

“Elle a dit que son anxiété ne pouvait pas le supporter”, a déclaré Tee Morant.

Le Jazz, tête de série numéro 1 des playoffs NBA, affrontera ensuite le vainqueur de la série Mavericks-Clippers.