Le père de Josh Duggar, Jim Bob, cité à comparaître pour témoigner dans un procès pour pédopornographie

Le père de Josh Duggar, Jim Bob, a été assigné à témoigner dans le procès pour pédopornographie de son fils, et le patriarche de Duggar a témoigné lundi. PEOPLE rapporte que Jim Bob a été convoqué par l’accusation lors d’une audience de preuve et interrogé sur le scandale d’agression passé de Duggar. En 2015, un rapport de police de 2006 a fait surface, révélant que Duggar avait touché de manière inappropriée cinq filles mineures. Deux de ses sœurs, Jill Dillard et Jessa Seewald, se sont ensuite présentées comme victimes de Duggar.

Lors de son témoignage, PEOPLE rapporte que Jim Bob a déclaré qu’il ne pouvait pas se souvenir des détails des agressions, y compris l’aveu de Duggar. « C’était quelque chose pour un jeune homme de se manifester », a déclaré Jim Bob à propos de la situation, se référant à « l’affaire scellée » comme une question de « dossier juvénile ». Jim Bob a également répondu: « Je ne vais pas faire ça », après avoir été invité à lire une copie du rapport de police, mais a déclaré plus tard que cela ne lui rafraîchissait pas la mémoire de la situation. À un moment donné, Jim Bob s’est adressé au juge Timothy L. Brooks en lui disant : « Je ne vais pas le permettre, allez-vous le permettre ? Brooks a répondu plus tard : « S’il y a [an] objection à faire, quelqu’un le fera mais ce ne sera pas vous. »

#JoshDuggar Le juge Brooks n’a pas pris de décision lors de l’audience d’aujourd’hui pour l’affaire de pédopornographie. Il a besoin de plus d’informations de la part des avocats. Jim Bob Duggar et Bobye Holt ont témoigné aujourd’hui sur les allégations selon lesquelles Josh aurait touché 4 mineurs au début des années 2000. #NWANewspic.twitter.com/ycG5BfSQSV – Garrett Fergeson (@Garrett_Photo) 29 novembre 2021

Duggar a été arrêté par les shérifs de l’Arkansas le 28 avril, sans aucun mot sur la cause de l’arrestation à l’époque. Le lendemain, il a été transféré à la garde des US Marshals et formellement accusé de possession de pornographie juvénile. Duggar a plaidé « non coupable » aux accusations et est resté en détention jusqu’à une audience de caution.

Duggar a finalement été libéré sous caution et aurait séjourné chez un ami de la famille. Il lui est interdit d’avoir des contacts avec des mineurs, autres que ses propres enfants. Le père de six enfants aurait été autorisé à « des contacts illimités » avec ses enfants, cependant, sa femme – qui est actuellement enceinte du septième enfant du couple – doit être présente pour les visites. Son procès devait initialement commencer le 30 novembre.

Duggar n’a pas directement commenté son arrestation – ni les charges auxquelles il fait face – pour le moment, mais ses avocats ont précédemment publié une déclaration commune sur ses charges. « Josh Duggar a été inculpé dans le cadre d’un acte d’accusation à deux chefs d’accusation. Il a plaidé non coupable des deux chefs d’accusation et nous avons l’intention de défendre cette affaire de manière agressive et approfondie », ont-ils déclaré. « Dans ce pays, personne ne peut empêcher les procureurs d’inculper un crime. Mais lorsque vous êtes accusé, vous pouvez riposter dans la salle d’audience – et c’est exactement ce que Josh a l’intention de faire. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.