Le père de Khabib, Abdulmanap Nurmagomedov, avait les larmes aux yeux en regardant son fils devenir champion de l’UFC contre Al Iaquinta à Brooklyn

Khabib Nurmagomedov a finalement réalisé son rêve de devenir champion des poids légers de l’UFC ce jour-là même en 2018 contre Al Iaquinta.

Pourtant, la seule personne qui voulait voir «The Eagle» hisser la ceinture d’or plus que quiconque était à des kilomètres de là en Russie.

. – .

« Raging » Al Iaquinta a pris le combat contre Khabib Nurmagomedov avec un préavis de seulement 24 heures à Brooklyn

.

« The Eagle » a remporté une victoire inégale, mais son père n’était pas là pour célébrer

Abdulmanap Nurmagomedov a élevé son fils dans les montagnes du Daghestan avec le rêve commun d’obtenir le statut de championnat UFC.

Après avoir accumulé un record de 16 victoires et aucune défaite, il a fait le passage à l’UFC et a enregistré neuf autres victoires avant de se voir finalement accorder une chance au titre.

Cependant, des problèmes avec le visa de son père ont obligé Abdulmanap à regarder son fils dominer Iaquinta à l’UFC 223 au Barclay’s Center de Brooklyn à des milliers de kilomètres de son domicile au Daghestan.

Les images obtenues de We Love MMA montrent le moment émouvant où Khabib a enroulé la ceinture d’or autour de sa taille et a remercié son père, qui était au bord des larmes.

. – Contributeur

Le père de Khabib, Abdulmanap (à droite) a toujours voulu que son fils prenne sa retraite invaincu en tant que meilleur combattant de la planète

Khabib défendrait sa ceinture à peine six mois plus tard à Las Vegas contre Conor McGregor à l’UFC 229, le vitriol et la colère entourant l’événement brouillant quelque peu ses incroyables réalisations.

Pourtant, il devait y avoir un événement où Abdulmanap a finalement regardé son fils se battre à l’UFC en personne, avec l’événement principal de l’UFC 242 opposant le grand poids léger à Dustin Poirier à Abu Dhabi.

‘The Eagle’ a conservé sa ceinture une fois de plus avec son père au premier rang et les deux hommes ont finalement partagé une étreinte chaleureuse à la suite d’un combat. C’était la dernière fois qu’ils pouvaient célébrer de telle manière qu’Abdulmanap Nurmagomedov a tragiquement perdu la vie en 2020 après une bataille avec COVID-19.

Pourtant, ayant aidé son fils à réaliser ses rêves les plus fous, son statut de grand MMA est bien assuré.