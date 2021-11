Le père de Kim Zolciak-Biermann arrêté dans un incident présumé de violence domestique

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Le père de Kim Zolciak-Biermann, ancien de Real Housewives of Atlanta, Joseph Zolciak, a été arrêté lundi soir à la suite d’une dispute conjugale. Selon un rapport de police obtenu par Page Six, la dispute entre Joseph et sa femme Karen a commencé à cause de sa conversation avec l’une de leurs voisines.

Lorsque Joseph a quitté leur maison pour faire quelques courses, Karen aurait claqué la porte parce qu’elle était bouleversée par la conversation. À son retour à la maison, Karen a commencé à prendre un bain à l’étage parce qu’il « l’ignorait » alors qu’il regardait la télévision dans leur chambre. Une fois qu’elle est sortie de la baignoire, il est soudain devenu physique avec elle. Karen a tenté de parler à Joseph à plusieurs reprises, ce à quoi il a répondu avec violence. Le rapport dit qu’il « l’a poussée, la faisant tomber et s’est cognée le côté droit de la tête sur une table antique ».

Karen a été transportée à l’hôpital West Florida en raison de l’incident. Elle a admis à la police qu’elle avait bu quelques verres de vin avant l’altercation. Les agents ont écrit dans le rapport qu’elle était « très ivre ». Joseph, d’autre part, a déclaré que sa femme l’empêchait de regarder la télévision lorsqu’elle est soudainement tombée d’ivresse.

Joseph a été arrêté pour un délit de batterie et emmené à la prison du comté d’Escambia où il a été condamné à une caution de 1 000 $. Sa date d’audience est prévue pour le 29 novembre. Zolciak-Biermann n’a pas encore répondu publiquement au développement.

La chanteuse de « Tardy for the Party » n’a pas eu beaucoup de relations avec sa famille depuis des années. En 2019, l’ancienne vraie femme au foyer a parlé de la relation dans un épisode de Watch What Happens Live avec Andy Cohen, partageant que ni elle ni son frère ne sont actuellement en bons termes avec le reste de leur famille. « Je ne parle pas à mes parents », a déclaré Zolciak lors de l’épisode de mars. « Mais je parle à mon frère et non, mon frère ne leur parle pas non plus … donc c’était réconfortant de le découvrir. »

La rupture entre Kim et ses parents a commencé lorsque les deux hommes ont qualifié Zolciak de menteuse dans les médias et partagé des informations sensibles concernant les différents pères de ses deux filles, Brielle et Ariana.