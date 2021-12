Le père de la princesse Charlene dévoile sa bataille pour la santé en cours – État « très vulnérable » | Royale | Nouvelles

La princesse de Monaco, 43 ans, reste dans un état « très vulnérable », a révélé le père de Charlene, Michael Wittstock, alors qu’elle se trouve dans une clinique privée à l’extérieur de Monaco. Cependant, M. Wittstock est resté optimiste quant aux problèmes de santé de sa fille, faisant référence à l’ancienne carrière de Charlene en tant que nageuse olympique.

Il a déclaré au magazine YOU d’Afrique du Sud : « Ma fille avait l’habitude de nager 20 km par jour.

« D’après la façon dont elle s’entraînait, je sais qu’elle est dure et qu’elle s’en sortira et en sortira beaucoup plus forte. »

La princesse monégasque est finalement revenue dans sa famille le 8 novembre après avoir passé six mois en Afrique du Sud en raison d’une grave infection des oreilles, du nez et de la gorge.

Cependant, peu de temps après son retour, la mère de deux enfants a été contrainte d’annuler sa comparution publique lors des cérémonies de la fête nationale de Monaco et le prince Albert a révélé à un journal local qu’elle avait quitté la principauté pour se faire soigner.

« Nous avons une excellente relation. »

Au retour de Charlene d’Afrique du Sud, le prince Albert a déclaré à People que la princesse était « débordée et ne pouvait pas faire face aux fonctions officielles, à la vie en général ou même à la vie de famille ».

Il a poursuivi: « Elle a perdu beaucoup de poids, ce qui la rend vulnérable à d’autres maladies potentielles. »

« Un rhume ou la grippe ou Dieu nous aide, COVID. Parce que je sais qu’il y a des rumeurs, permettez-moi de dire : ce n’est pas COVID.

« Et ce n’est pas lié au cancer. Ce n’est pas une question de relation personnelle.

« Et si vous voulez discuter d’une autre spéculation, elle n’est pas du tout liée à la chirurgie plastique ou au travail du visage. »