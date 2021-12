Le père de l’armurier ‘Rust’ Hannah Gutierrez-Reed s’exprime après la fusillade

Le père de l’armurier de la rouille Hannah Gutierrez-Reed, Thell Reed, s’est exprimé à la suite de la tragique fusillade sur le plateau du film qui a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins. Reed est un spécialiste des armes qui travaille à Hollywood depuis des décennies et il soutient l’idée que le décor de Rust et sa fille pourraient avoir été sabotés. Reed et son avocat sont apparus sur Good Morning America pour discuter de l’incident mortel, le père concerné déclarant que Gutierrez-Reed avait été élevé pour connaître la sécurité des armes à feu, et donc il ne pense pas qu’elle n’aurait pas commis d’erreurs fatales avec les pistolets à hélice. .

Hutchins a été tué sur le tournage de Rust le 21 octobre, après qu’un pistolet à hélice tenu par Baldwin se soit déchargé. Au départ, on ne croyait pas que l’arme était chargée de balles réelles. En plus de la mort de Hutchins, l’incident a également blessé le réalisateur du film, Joel Souza. Après l’incident, Baldwin a publié une déclaration sur Twitter, et plus tard, il a parlé à un groupe de photographes qui enquêtaient sur l’incident.

DEMAIN SUR @GMA | @ABC News Exclusive: Thell Reed, le père d’Hannah Reed, l’armurier sur le tournage du film « Rust », s’exprime alors que l’enquête se poursuit sur la façon dont les munitions réelles se sont retrouvées sur le plateau. https://t.co/SgPAAnCRzi pic.twitter.com/m1on7KV6VH – Good Morning America (@GMA) 7 décembre 2021

« Une femme est morte », a-t-il déclaré au groupe, selon Deadline. « C’était mon amie. Elle était mon amie. Le jour où je suis arrivé à Santa Fe pour commencer le tournage, je l’ai emmenée dîner avec Joel, le réalisateur. Nous étions une équipe très, très bien huilée qui tournait un film ensemble et puis ça un événement horrible s’est produit. »

Au cours de son entretien avec Stephanopoulos, Baldwin a affirmé qu’il « n’avait pas appuyé sur la gâchette » du pistolet, déclarant qu’il n’avait aucune idée de pourquoi ni comment il avait tiré une balle réelle. Cette affirmation a été soutenue par l’assistant réalisateur du film, David Halls. Dans une déclaration précédente à Good Morning America, l’avocate de Halls, Lisa Torraco, a déclaré : « Dave m’a dit depuis le tout premier jour où je l’ai rencontré qu’Alec n’avait pas appuyé sur la détente. Son doigt n’a jamais été dans le pontet. »

Dans sa propre déclaration sur la tragédie, Halls a précédemment commémoré Hutchins en disant qu’elle « n’était pas seulement l’une des personnes les plus talentueuses avec lesquelles j’ai travaillé, mais aussi une amie ». Halls a ajouté : « Je suis choqué et attristé par sa mort. J’espère que cette tragédie incitera l’industrie à réévaluer ses valeurs et ses pratiques pour s’assurer que personne ne soit à nouveau blessé lors du processus de création. »

En plus de la nouvelle interview, il y aura également une édition spéciale de deux heures de 20/20, qui sera diffusée le 10 décembre. Cette émission spéciale se concentrera sur l’accident de Rust et présentera d’autres interviews avec des personnes impliquées. La fusillade sur le tournage de Rust fait toujours l’objet d’une enquête et aucune accusation n’a été déposée.