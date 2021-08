Le père de Lionel Messi confirme la décision du PSG

in

Le père et agent de Lionel Messi, Jorge, a confirmé que son fils rejoindrait le Paris Saint-Germain après sa sortie choc de Barcelone.

Jorge s’est brièvement entretenu avec des journalistes à l’aéroport de Barcelone mardi et a confirmé ce qui semblait inévitable depuis les adieux en larmes de Messi dimanche.

Le père de Leo, Jorge Messi, vient de confirmer à La Sexta : “Oui, Leo va signer avec le Paris Saint-Germain aujourd’hui.”. ✈️ #Messi #PSG @mariagarridos Le camp de Messi travaille directement avec le PSG pour planifier la conférence de presse et le dévoilement officiel de mercredi … bientôt à Paris. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 10 août 2021

On a également demandé à Messi senior si son fils était triste et a répondu: “Vous ne l’avez pas vu?”

La légende barcelonaise et sa famille ont également été aperçus à l’aéroport avant un vol pour la capitale française.

Messi devrait signer un accord de deux ans avec la partie française avec la possibilité de le prolonger d’un an. Les rapports suggèrent qu’il aura un examen médical plus tard dans la journée et sera officiellement présenté mercredi.

Il existe également des rapports contradictoires sur le numéro qu’il portera au PSG. Il semble que Messi ait refusé l’offre de Neymar de prendre le n ° 10 et optera pour le n ° 19 ou le n ° 30.