Tony Fadell, souvent appelé le « père de l’iPod », sort un nouveau livre l’année prochaine. Le livre, intitulé Build: An Unorthodox Guide to Making Things Worth Making, pourrait fournir des informations intéressantes sur la création de l’iPod et plus encore.

Au fil des ans, Fadell a fourni un certain nombre de détails intéressants sur la création de l’iPhone et de l’iPod dans diverses interviews et discours. Dans Build, nous attendons encore plus d’histoires du temps de Fadell chez Apple.

Connu comme le « père de l’iPod », Fadell est également souvent considéré comme un co-inventeur de l’iPhone. Il a rejoint Apple en 2001 et a occupé le poste de vice-président senior en charge de l’iPod. Il était responsable du matériel et des logiciels de l’iPod, tout en travaillant également sur le matériel et les logiciels de l’iPhone entre 2006 et 2008. Il a ensuite quitté Apple et est devenu le cofondateur de Nest, la société de maison intelligente finalement acquise par Google.

Build est taquiné avec le résumé suivant de la carrière de Fadell jusqu’à présent:

Tony Fadell a commencé sa carrière de 30 ans dans la Silicon Valley chez General Magic, la startup la plus influente dont personne n’a jamais entendu parler. Il a ensuite créé l’iPod et l’iPhone, démarré Nest et créé le Nest Learning Thermostat. Tout au long de sa carrière, Tony est l’auteur de plus de 300 brevets. Il dirige maintenant la société d’investissement et de conseil Future Shape, où il accompagne la prochaine génération de startups qui changent le monde.

Build devrait sortir le 10 mai 2022 et vous pouvez le pré-commander dès aujourd’hui sur Amazon.

