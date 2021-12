Le père de l’Oregon qui a dit au président Biden « Allons Brandon » plaisantait mais était frustré

L’homme de l’Oregon qui a laissé échapper le président Biden, « Allons-y Brandon », a tenté de clarifier sa remarque, disant qu’il plaisantait, mais il ne s’excuse clairement pas.

Jared Schmeck a été sur un appel avec le Prez et la Première Dame le réveillon de Noël, et c’était super cordial… même rigolo. L’ancien flic de Medford, 35 ans, a parlé avec J&J de cadeaux de Noël pour ses enfants et d’autres choses non controversées. À la fin de l’appel, Schmeck dit avec une intention claire: « Allons Brandon », code pour « f *** Joe Biden ».

Biden a étrangement répété la phrase, puis a au moins donné l’impression que l’insulte lui était tombée sur le dos, alors qu’il continuait à souhaiter à Schmeck un joyeux Noël.

Quant aux regrets… pas même quelques-uns. Schmeck dit qu’il ne voulait pas manquer de respect, mais en disant à l’Oregonian: « En fin de compte, je n’ai rien contre M. Biden, mais je suis frustré parce que je pense qu’il peut faire un meilleur travail. »

S’il y a la moindre question quant à savoir si Schmeck le pensait… eh bien, il a posté la vidéo sur sa page YouTube.

Schmeck dit qu’il se tient « à 100 % derrière ce que j’ai fait et ce que j’ai dit ». Il a dit à l’Oregonian qu’il n’était pas un Trumper mais pense que Biden est loin de la base en ce qui concerne les mandats fédéraux sur les vaccins. Il est également énervé par l’inflation.

Il a poursuivi, se plaignant d’être attaqué pour avoir exercé ses droits à la liberté d’expression … « Je comprends qu’il y a un sens vulgaire à » Allons-y Brandon « , mais je ne suis pas si simple d’esprit, peu importe ce que je ressens pour lui. Il a l’air d’être un gars cordial. Il n’y a aucune animosité ou quelque chose comme ça. Ce n’était qu’une simple plaisanterie innocente d’exprimer également mon droit divin d’exprimer mes frustrations en plaisantant… Je l’aime comme j’aime n’importe quel autre frère ou sœur.