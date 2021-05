Le père de Luis Ernesto Franco meurt, l’acteur dit au revoir avec un message émotionnel

“Je vous envoie un câlin très fort et affectueux, mon frère”, a écrit Marcus Ornellas, qui a travaillé avec Luis Ernesto sur la première saison de False Identity. Pour sa part, Ariadne Díaz a commenté: “Un câlin avec beaucoup d’affection güerito pour vous et toute votre famille.”

«Lorsque votre père était le gérant de votre restaurant, il m’a dit: ‘Le jour où nous partons, que ce soit avec un ventre heureux.’ Il est heureux, en paix maintenant, ma chérie. Je vous serre très fort», a déclaré Raúl Méndez . Alors que Ludwika Paleta écrivait: “Güerito, je t’envoie un gros câlin avec beaucoup d’amour.”

Luis Ernesto Franco et ses parents (Instagram / guerofranco)

L’année dernière, l’acteur a déclaré à Mara Patricia Castañeda qu’à la fin de 2018, ses parents lui avaient offert le meilleur cadeau d’anniversaire. «Mes parents ont divorcé quand j’étais très jeune, j’avais quatre ans, je suis resté avec mon père; environ 11 ans, j’ai de nouveau rencontré ma mère et disons que je n’avais pas de photo avec eux deux ensemble et, le jour de mon 35e anniversaire, ils m’ont tous les deux écrit: “ Qu’est-ce que tu veux comme cadeau? ” trois et prenons une photo, parce que je n’ai pas de photo avec vous ensemble », a-t-il dit.

L’acteur a partagé cette rencontre mémorable sur son compte Instagram et a remercié ses parents pour un si beau cadeau. «De plus, aujourd’hui, le premier souvenir que j’ai de nous trois a été généré. Rien à reprocher, il est clair pour moi qu’ils ont fait ce qu’ils ont demandé avec la sagesse de ce que signifie être père. Aujourd’hui, je ne peux que dire avec mon cœur plein de joie et d’amour, merci les parents de m’avoir offert le cadeau le plus précieux qui puisse exister, la vie. Je t’aime », a écrit l’acteur dans la description de l’image.