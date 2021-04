Le père de Mason Mount a révélé qu’il avait des inquiétudes pour l’avenir du milieu de terrain dans la première équipe de Chelsea après le remplacement de Frank Lampard par Thomas Tuchel – mais il est ravi que son fils ait à nouveau relevé le défi et montré sa classe.

Tony Mount a rejoint le talkSPORT Breakfast mercredi pour une brillante interview sur l’incroyable parcours de Mason en Premier League et en Angleterre.

Mason Mount est un habitué de Chelsea depuis le début de la saison 2019/20 et est maintenant l’un de leurs joueurs les plus importants.

Alors que le joueur de 22 ans semble toujours avoir des doutes, Mount Snr a insisté sur le fait qu’il ne s’était jamais inquiété de la destination de l’as de Chelsea en raison du dévouement et de l’enthousiasme qu’il montre pour le match.

Bien qu’il semble qu’il ait eu quelques inquiétudes sur la façon dont l’arrivée de Tuchel en tant que manager affecterait la carrière de son fils, à la suite du départ d’un manager à Lampard qui considérait le jeune comme l’un de ses joueurs les plus fiables.

Mount a été déposé sur le banc pour le premier match de l’Allemand contre les loups. Il n’a pas regardé en arrière depuis lors, cependant, ayant commencé chaque barre de match deux depuis l’arrivée de l’entraîneur à Stamford Bridge.

S’adressant exclusivement à talkSPORT mercredi matin, Tony a déclaré: «J’ai toujours ressenti pour chaque obstacle qui a été mis sur le chemin de Mason et chaque niveau auquel on lui a demandé de jouer, j’ai toujours senti qu’il pouvait jouer à ce niveau et je ‘ J’ai toujours pensé qu’il y avait plus là-dedans.

Lampard aimait énormément Mount mais Tuchel montre maintenant une confiance similaire dans le milieu de terrain

«Je pense toujours qu’il y a plus là-dedans, je pense qu’il y a beaucoup plus à venir. On en parle et il ressent la même chose.

«Cela me surprend parfois quand il marque des buts, comme contre Liverpool, et j’en suis content parce que je sais que c’est là-dedans.»

Interrogé sur sa réaction face aux critiques et au manque de crédit accordé à son fils pour ses performances à Chelsea et en Angleterre, il a répondu: «C’est difficile.

«Frank Lampard ne le choisit pas pendant 80 matchs parce qu’il l’aime bien et c’est un gentil garçon, il le choisit parce qu’il veut gagner des montres de football et il lui fait confiance.

«Il était un joueur incontournable avec Frank, il l’a joué dans environ cinq positions différentes.

«Je n’étais pas sûr d’être honnête [when Tuchel came to the club]. Le directeur a dû se renseigner sur Mason. Je pense qu’il savait qui il était mais je ne suis pas sûr qu’il le connaissait à ce point et c’était à Mason de lui montrer ce qu’il pouvait faire à l’entraînement et sur le terrain lors des matchs.

Le père des montures s’est entretenu avec le petit-déjeuner talkSPORT mercredi matin

«Thomas Tuchel est entré et a fait une déclaration dans le premier match et a joué de l’expérience à son avis, mais Mason a continué et a commencé tous les matchs sauf deux sous Thomas.

«J’avais donc des inquiétudes parce que vous ne savez pas quel est l’ordre du jour, mais Mason a corrigé cela.

Mount Snr a également admis qu’il était dévasté de ne pas pouvoir voir son fils jouer en club et en country au cours de la dernière année.

Chelsea reste invaincu sous Thomas Tuchel

En raison de la pandémie de coronavirus, les matchs se sont joués à huis clos.

Des plans sont en place pour ramener les fans dans les stades avant la fin de la saison, mais Tony est ravi d’avoir manqué de voir son fils réaliser ses rêves de Premier League et d’Angleterre après un long voyage.

«C’est horrible, c’est vraiment mauvais d’avoir votre fils jouer en Premier League, sans parler de l’Angleterre, et de ne pas pouvoir regarder dans le stade. C’est dévastateur, »continua Tony.

«J’ai eu la chance d’assister au match Chelsea vs Leeds en décembre quand ils ont laissé entrer 2 000 fans et j’ai été époustouflé par la qualité et le manque à gagner et à quel point c’était génial de voir mon fils jouer en direct dans un stade. «