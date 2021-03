Le père de Mason Mount révèle la brillante histoire du premier jour de Declan Rice à Chelsea et des liens étroits que le milieu de terrain de West Ham entretient avec son fils

Tony Mount a révélé une histoire brillante du premier jour de Declan Rice à Chelsea et comment lui et son fils, Mason, sont devenus des amis si proches.

Mount et Rice étaient avec l’académie de Chelsea jusqu’à ce que ce dernier soit libéré par les Blues à l’âge de 14 ans – ce qui a été décrit comme un « choc massif » par un ancien coéquipier.

Rice est de bons amis avec le milieu de terrain de Chelsea Mason Mount

Ils sont restés des amis proches et ont depuis évolué parmi les coéquipiers de l’Angleterre.

Les deux sont également devenus des célébrités au niveau des clubs, Rice devenant un joueur clé et un vice-capitaine à West Ham tandis que Mount est resté à Chelsea et est devenu une figure à part entière à Stamford Bridge.

Mount Snr a rejoint le talkSPORT Breakfast ce matin pour une brillante interview où il a parlé des progrès de son fils chez les Blues et de son amitié avec Rice.

Et il a révélé une histoire particulière sur la rapidité avec laquelle Rice a impressionné les dépisteurs Blues.

«Ce fut un voyage incroyable – Mason et Declan se sont rencontrés à huit ans», a déclaré Tony.

«Je me souviens du jour où Declan s’est présenté pour un essai et en a coincé un dans le coin supérieur du centre du milieu de terrain. Ils l’ont signé tout de suite.

Rice (à droite) a été libéré par Chelsea à l’âge de 14 ans, mais lui et Mount (au centre) sont restés les meilleurs amis du monde

«Mason et Declan se sont bien entendus à partir de ce moment-là sur ce terrain. Ils sont les meilleurs amis et sont proches depuis.

«Même quand Declan a quitté Chelsea, ils sont restés amis. Ils étaient les meilleurs amis. Je fais le tour de la maison de Mason et Declan est là et même vice versa.

«Nous sommes également très proches de la mère et du père de Declan. En famille, nous avons passé beaucoup de temps à des tournois et des vacances avec eux et à dîner avec eux.

«C’est tout simplement incroyable et formidable de les voir ensemble.»

Le lien de Rice et Mount était évident cette semaine lorsque le milieu de terrain de West Ham s’est prononcé pour défendre l’as de Chelsea avant le match de l’Angleterre contre la Pologne mercredi – avec commentaire du jeu en direct sur talkSPORT à 20h.

Rice et Mount sont tous deux des partants réguliers sous le patron de l’Angleterre Gareth Southgate

Malgré éblouissant pour le club et le pays, il y a encore beaucoup de doutes sur Mount et même des suggestions selon lesquelles il devrait être exclu de l’équipe de l’Euro 2020 avec beaucoup de concurrence pour une place de milieu de terrain dans l’équipe de Gareth Southgate.

Mais Rice a soutenu le milieu de terrain offensif et a insisté sur le fait que ses performances cette saison prouvent aux sceptiques pourquoi il est devenu une star pour Chelsea et l’Angleterre.

«Depuis qu’il était enfant, jouant avec lui, il a toujours été le meilleur joueur», a déclaré Rice à talkSPORT lors d’une conférence de presse cette semaine.

Je ne veux plus entendre de négativité sur le nom @ masonmount_1010 .. prouvant que tout le monde se trompe semaine après semaine💪🏼 – Declan Rice (@_DeclanRice) 4 mars 2021

«Je ne sais pas quelle était l’obsession. Les gens disent « pourquoi Mason Mount joue-t-il toujours? » Je pense que vous pouvez voir pourquoi il joue et ce qu’il apporte à l’équipe.

«Il peut jouer n’importe où sur la ligne de front, la façon dont il appuie sur le ballon est incroyable. Je ne pense pas que vous voyiez un autre n ° 10 ou n ° 8 s’attaquer au ballon et le désir de récupérer le ballon.

«Sur le ballon, je pense qu’il a poussé son jeu à un autre niveau. Il fait partie intégrante des plans de Tuchel à Chelsea et était énorme sous Lampard et les gens commencent à voir pourquoi il est si grand sous Gareth Southgate.