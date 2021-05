Le père de Mason Mount «si fier» de la percée de Chelsea et attribue Frank Lampard alors qu’il révèle que c’est un «rêve devenu réalité» de regarder son fils en finale de la Ligue des champions

Lorsque Tony Mount a été invité à Kiev pour assister à la finale de la Ligue des champions 2018 entre Liverpool et le Real Madrid, il rêvait un jour de voir son fils jouer dans le plus grand match de football européen.

Il ne savait pas que ce rêve deviendrait réalité trois ans plus tard, Mason Mount n’étant plus qu’à 90 minutes de la possibilité d’être champion d’Europe.

Mason Mount a connu deux superbes saisons de percée dans l’équipe première de Chelsea

C’est une belle ascension pour Chelsea et l’as anglais Mount, qui pourrait couronner ses deux premières saisons impressionnantes dans l’équipe première des Blues en soulevant les célèbres Old Big Ears – avant sûrement d’aller à l’Euro 2020 avec les Three Lions (on peut rêver ! ).

Le joueur de 22 ans a lutté contre des doutes sur sa taille tout au long de sa carrière et a franchi le plafond auparavant imprenable du club londonien pour que les jeunes joueurs deviennent un partant garanti dans l’équipe de Thomas Tuchel, après avoir regardé le baril d’une jeune carrière de prêts. devenir le premier nom sur la feuille de l’équipe des Bleus.

Mount, malgré son jeune âge, compte désormais plus de 100 apparitions en équipe première pour Chelsea et disputera 53 matchs pour la saison pour la deuxième année consécutive lorsqu’il sortira pour la finale de la Ligue des champions contre Manchester City samedi.

C’est peut-être arrivé tôt dans sa carrière mais, comme pour tout joueur professionnel, la route a été longue jusqu’à la finale à Porto – comme son père en témoignerait. Bien que, heureusement, il n’y ait plus de remontées mécaniques tôt le matin vers les terrains d’entraînement, les séances d’entraînement du soir après l’école et les samedis froids et humides se tenaient dans un parc.

Mount a rejoint Chelsea à l’âge de six ans

Et Tony Mount a révélé à talkSPORT vendredi comment ce qu’il pensait être un rêve fou est devenu réalité, alors qu’il se prépare à regarder son fils dans sans doute le plus grand match du monde du football.

“Je suis allé à la finale, Liverpool vs Real Madrid, j’ai eu beaucoup de chance d’être invité et j’y suis allé”, a-t-il déclaré à Alan Brazil et Ray Parlour lors du talkSPORT Breakfast.

«Je me souviens d’être assis dans le stade et c’était une atmosphère incroyable, les fans de Liverpool et du Real Madrid, c’était absolument formidable.

«Je me souviens juste d’être assis là en pensant, wow, en regardant Gareth Bale jouer et j’imagine mon propre fils jouer dans ce match.

« Et, trois ans plus tard, je suis sur le point de faire exactement cela. C’est au-delà de la croyance.

Lampard a prêté Mount à Derby, où le jeune a brillé lors de sa première expérience de football senior en Angleterre

Lampard aimait énormément Mount et a contribué à l’aider à percer dans la première équipe de Chelsea,

Bien sûr, il y aura beaucoup d’entraîneurs qui ont contribué à faire de Mount le joueur qu’il est aujourd’hui – travailleur, dynamique, un cauchemar pour les défenses avec un œil pour une passe et le but.

Mais un homme en particulier que Mount Snr doit remercier pour l’ascension de son fils est l’une des plus grandes figures légendaires de Chelsea, Frank Lampard.

Et il a révélé à talkSPORT l’énorme impact que le grand milieu de terrain a eu sur la carrière de son fils.

“Sans aucun doute, un énorme crédit à Frank”, a-t-il déclaré.

“Le temps qu’il a passé avec Mason en tête-à-tête après l’entraînement, juste des choses qu’il lui disait et ajoutait à son jeu.

« Nous le savions. Mason a eu la chance d’aller jouer en Allemagne en Bundesliga, nous avons pris l’avion et rencontré quelques clubs et j’ai été très impressionné. Nous sommes revenus et Mason a reçu un appel et la prochaine chose que nous étions à Londres pour rencontrer Frank et Jody [Morris].

«Dès que nous les avons rencontrés et que nous sommes sortis de cette réunion, je savais que Mason voulait jouer pour eux et il a dit:« Je veux signer pour Derby ».

GETTY

Mount a mis fin à son prêt de Derby County avec 11 buts et six passes décisives en 44 matchs

“J’ai dit:” Pourquoi, le championnat est une ligue vraiment exténuante et difficile “, mais il a dit:” Oui, je le veux, cela ajoutera à mon jeu, mais plus important encore, j’apprendrai de Frank Lampard tous les jours, et il n’y a personne de mieux pour apprendre.

« Mason a connu une très bonne saison et je suis très fier. Je suis fier pour de nombreuses raisons. Sur le terrain et en dehors du terrain. Nous avons beaucoup de chance.

Man City est l’un des grands favoris de la confrontation entièrement anglaise de samedi, après avoir remporté le titre de Premier League après une saison difficile tandis que la défaite de Chelsea en FA Cup contre Leicester City a mis en doute le patron Tuchel.

Mais le père de Mount a révélé que les Blues avaient été sous-estimés contre City auparavant – pendant la carrière de jeunesse de son fils – et se souvient comment cela s’est terminé…

“Si quelqu’un peut battre Man City, Chelsea le peut”, a-t-il déclaré.

Instagram / @masonmount10

Le père de Mount a parlé exclusivement à talkSPORT avant le plus grand match de la carrière de son fils – Man City contre Chelsea en finale de la Ligue des champions

« Ils l’ont déjà fait deux fois cette année et Tuchel est très astucieux. Il saura de quoi ils parlent, les joueurs sauront de quoi ils parlent et ils iront là-bas avec un plan de match.

“C’est une demande énorme, bien sûr, Man City est probablement la meilleure équipe du monde en ce moment, Pep Guaridola est probablement le meilleur entraîneur du monde.

“Mais je me souviens que Mason a joué la FA Youth Cup contre Man City et City était absolument endémique, ils avaient des joueurs comme Foden et Sancho, et personne n’a donné une chance à Chelsea.

« Chelsea les a battus 6-2 au total, donc on ne sait jamais… »

