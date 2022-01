Le père de Max Verstappen, Jos, a agi comme un « fou » pour faire conduire son fils plus vite

Jos Verstappen a révélé tout ce qu’il a fait pour exhorter son fils Max à accélérer son rythme de qualification en tant que jeune.

Le champion du monde 2021 n’était pas vraiment réputé pour être un qualificatif d’exception jusqu’à sa saison victorieuse, mais compte désormais 13 pole positions à son actif en Formule 1 dont 10 ont été réalisées en 2021.

Le talent du Néerlandais en tant que pilote n’a jamais été mis en doute depuis son arrivée sur la grille à l’âge de 17 ans, mais l’histoire de son père à propos des qualifications remonte à l’année précédente, 2014, en F3.

« Je me suis même accroché au mur des stands en Formule 3 pour l’encourager à aller plus vite. Je dois dire que cela a aidé », a déclaré Jos lors d’une interview avec le sponsor de son fils CarNext, cité par l’édition néerlandaise de GPFans.

« Il me considérait comme un fou. Accroché au mur de la fosse. Heureusement, il n’en a plus besoin maintenant. C’est en lui et il le fait sortir maintenant. Il sait se qualifier.

« Au début de sa carrière en Formule 3, il devait rechercher le tour parfait. Il s’est énormément amélioré en Formule 1. Il est désormais l’homme à battre sur la piste.

Parfois, bien sûr, Verstappen junior pousse un peu trop fort pour son propre bien et ce fut certainement le cas lors de l’avant-dernier grand prix de la campagne 2021 en Arabie saoudite.

Semblant prêt à prendre la pole position de son rival pour le titre Lewis Hamilton par une marge importante lors de son dernier run, le joueur de 24 ans l’a trop cuit dans le dernier virage du circuit de la corniche de Jeddah et son Red Bull a heurté le mur.

Cependant, il a rebondi une semaine plus tard à Abu Dhabi pour s’assurer qu’il partait en tête et malgré le fait de céder la tête à Hamilton sur la ligne de départ, et même s’il était sur un composé de pneu plus tendre, c’est finalement Verstappen qui a pris le drapeau à damier et aussi le championnat au milieu de certaines décisions controversées de Race Control.

« Je pense que c’était l’un des meilleurs tours de Max de l’année », a déclaré Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull, à propos de la pole position de Verstappen à Yas Marina.

« Le remorquage (de son coéquipier Sergio Perez) – même au tour suivant sur lequel nous l’avons fait reculer, il a égalé le temps – le remorquage valait probablement un dixième ou deux, pas une demi-seconde.

« Son dernier secteur, quand on regarde le niveau d’appui qu’il a, est absolument fou. »