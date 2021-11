Le père de Meghan Markle affirme qu’il a «honoré la vie privée» de la duchesse au milieu d’une bataille judiciaire | Royale | Nouvelles

La lettre de la duchesse de Sussex, 40 ans, à son père, 77 ans, a été « écrite en pensant à la consommation publique comme une possibilité », a déclaré la Cour d’appel. En 2019, après que le Mail on Sunday ait publié la lettre privée, Meghan a poursuivi avec succès le journal pour violation de la vie privée, du droit d’auteur et de la protection des données. Associated Newspapers Limited (ANL), l’éditeur du Mail on Sunday et du site Web MailOnline, a contesté la décision de justice et fait appel de l’affaire.

L’ANL a lancé mardi un recours contre la décision qui a décidé que la publication était « illégale ».

Le jour de la clôture de l’appel de trois jours, les avocats ont affirmé que le père de la duchesse avait été poussé à publier la lettre en tant que droit de réponse après qu’un article du magazine People de 2019 l’avait laissé « dans un endroit isolé ».

Andrew Caldecott QC, représentant ANL, a déclaré que l’article de People faisait référence à la lettre que Meghan avait écrite à son père et lui avait donné un « gloss totalement trompeur ».

M. Caldecott a déclaré que l’article de People affirmait que Meghan avait été « toujours consciencieuse … le soutenant tout au long avec une générosité incroyable ».

« Thomas Markle a été royalement attaqué dans le magazine People… et voici sa réponse. »

« [Mr Markle] avait honoré la vie privée dans cette lettre jusqu’à la parution de l’article de People », a poursuivi Caldecott.

La lettre de cinq pages a été adressée à M. Markle en août 2018 et Meghan a obtenu gain de cause lors d’un jugement sommaire plus tôt cette année après avoir poursuivi ANL pour une série d’articles qui ont publié des sections de la lettre.

Les articles, publiés en février 2019, ont abusé de ses informations privées, violé ses droits d’auteur et violé la loi sur la protection des données, a affirmé la duchesse.

Andrew Caldecott a également affirmé : « Le défendeur soutient qu’il a des arguments fortement défendables selon lesquels, au moment de la publication des articles, le demandeur n’avait plus d’attente raisonnable en matière de vie privée dans le texte de la lettre, en gardant à l’esprit, entre autres, qu’elle a été écrite. avec la consommation publique à l’esprit, comme au moins une possibilité.

« Ou si elle l’a fait, un tel droit a été diminué et est contrebalancé par le droit de réponse de M. Markle, la nécessité d’une correction et l’intérêt public au sens large. »