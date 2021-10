Le père de Meghan Markle déchiré pour avoir méprisé sa fille à la télévision

Les fans de Meghan Markle ne sont pas satisfaits des derniers commentaires de son père, Thomas Markle. Thomas a récemment fait la une des journaux pour de nouvelles interviews où il dénigrait de plus en plus sa fille dont il était séparé. Les admirateurs de Markle sur les réseaux sociaux ne le supportent pas.

Thomas est apparu sur Good Morning Britain mardi dernier avec sa dernière série de commentaires incendiaires sur Markle, la duchesse de Sussex et son mari, le prince Harry. Alors qu’il s’était déjà plaint de la façon dont la famille royale avait isolé sa fille de lui, il a maintenant le sentiment qu’elle et Harry déshonorent leurs relations royales. Il a déclaré: « Harry sort un livre, et cela ne peut être que cruel et insulter sa grand-mère, la reine. C’est une idée ridicule, et c’est juste quelque chose pour l’argent. C’est tout ce qu’ils font. Tout ce qu’ils fais, c’est pour de l’argent. »

« Pensez-vous qu’ils sont heureux ? » « Le livre ne devrait pas s’appeler Trouver la liberté, il devrait s’appeler Trouver de l’argent » Thomas Markle dit que tout ce que le prince Harry et Meghan » font est pour de l’argent » et que le livre du prince Harry ne peut être que cruel et insulter sa grand-mère « . pic.twitter.com/oYJBkpHAcR – Good Morning Britain (@GMB) 19 octobre 2021

Thomas a également déclaré que sa fille avait » changé » depuis le début de sa relation avec le prince Harry, malgré de nombreuses indications selon lesquelles il ne connaissait pas Markle ou n’avait pas passé beaucoup de temps avec elle dans les années qui ont précédé son mariage royal. Les fans de Markle lui ont jeté tout cela au visage cette semaine alors que ses nouvelles citations circulaient. Voici un aperçu des réponses qu’il a reçues.

Livre

Sérieusement, @GMB arrête d’exploiter cet homme pour les cotes d’écoute – si vous voulez vraiment l’aider à se réconcilier avec sa famille, arrêtez de l’appeler pour faire la chose même qui l’a éloigné en premier lieu. – Jarrell Anthony (@callmejazzman) 19 octobre 2021

Enfin, de nombreuses personnes ont déclaré que Thomas n’avait pas le droit de spéculer sur le contenu du livre du prince Harry avant sa sortie. Beaucoup ont également souligné que sa fille Samantha Markle exploitait tout autant ses relations royales dans ses propres mémoires l’année dernière.

précédentsuivant

Autres parents

Ma mère n’est pas celle avec qui jouer. L’émission aurait été annulée après la première question. – Gina (@Gina53020543) 19 octobre 2021

Certains commentateurs ont déclaré que voir l’interview de Thomas les rendait reconnaissants pour leurs propres parents en comparaison. D’autres ont dit qu’ils pourraient malheureusement s’identifier à Markle dans ce cas.

précédentsuivant

reine

Thomas Markle se contente de prendre une feuille du livre de la reine lorsqu’il s’agit d’aimer et de protéger une progéniture. Je soupçonne que Meghan a gardé Thomas au bras de Samantha et Thomas Jr. ❣️❣️❣️ – minikin (@minikin321) 19 octobre 2021

Alors que Thomas a exprimé ses sympathies à la reine dans sa dernière interview, les commentateurs ont suggéré qu’il suive l’exemple de la reine en ce qui concerne la gestion de la presse. Ils ont suggéré qu’il aurait dû adopter le décorum royal par le bon sens maintenant, au moins.

précédentsuivant

Contact

Assez Thomas Markle, ‘oh, mes interviews vont la faire me parler ? Pas si vous l’insultez dans les interviews. Argent – Je me demande combien d’argent tu gagnes Markle avec toutes tes interviews ? Prédire de quoi parle le livre d’Harry, pas si intelligent, sinon vous arrêteriez les interviews😳 – honnêtes gens (@CathyMingo) 19 octobre 2021

Les fans ont remis en question les motivations de Thomas pour faire toutes ces interviews, notant qu’il ne devait pas être intéressé à reprendre contact avec sa fille. Si c’est le cas, ils pensaient que c’était une très mauvaise façon de s’y prendre.

précédentsuivant

Contraste

Alors que Thomas Markle est ici en train de vendre sa fille, Meghan Markle, au plus offrant, pouvons-nous ménager un moment pour apprécier la mère de Meghan, Doria Ragland, qui a pris soin de Meghan et de sa famille dans une «dignité silencieuse»? – Innanoshe Richard Akuson (@Innanoshe) 19 octobre 2021

Pour contraster le comportement de Thomas, les fans ont souligné certains des moments les plus encourageants de la mère de Markle, Doria Ragland.

précédentsuivant

Ne la blâme pas

Thomas Markle est à nouveau renvoyé pour attaquer Meghan et son frère participe à une émission de téléréalité australienne pour l’attaquer. Je ne la blâme pas d’avoir coupé ces cinglés de sa vie.#gmb – Mukhtar (@Mukhtar_iam) 19 octobre 2021

Les fans pensaient que son nouveau lot d’interviews illustrait parfaitement pourquoi Markle n’avait pas eu de contact avec son père et pourquoi il n’avait pas été invité au mariage royal.

précédentsuivant

Pot & Bouilloire

Thomas Markle doit être désespérément fauché… encore une fois. Quel père mauvais payeur attaquant son enfant pour le profit et la notoriété. Éhonté. Prenez des leçons de Doria svp. Meghan Markle a raison de le couper de la vie de ses enfants – Dr Shola Mos-Shogbamimu (@SholaMos1) 19 octobre 2021

Certains commentateurs pensaient que la mention par Thomas de la situation financière de Markle et du prince Harry était plus probablement le reflet de sa propre situation financière. Ils ont supposé que Thomas faisait des apparitions à la télévision et des interviews pour les paiements qu’il pourrait recevoir des réseaux.

précédent