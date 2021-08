Le père de Meghan Markle dit qu’elle a ignoré son cadeau de 40e anniversaire

La relation de Meghan Markle avec son père n’est toujours officiellement “pas géniale”, au cas où vous auriez besoin d’une mise à jour.

Thomas Markle a donné à TMZ une mise à jour sur l’état de leur relation ce week-end, racontant au média qu’il avait envoyé à Meghan un cadeau spécial pour son 40e anniversaire – un bouquet avec une douzaine de roses rouges et deux roses jaunes au milieu, représentant Meghan et le prince Harry. deux enfants, Archie Harrison, deux ans, et le nouveau-né Lilibet Diana.

Thomas a apparemment déclaré que l’incorporation d’Archie et de Lili était une priorité absolue pour le cadeau, car il veut faire partie de la vie de ses petits-enfants. Comme le dit TMZ, “il lui semble que les enfants n’ont pas assez de famille autour d’eux à Montecito”.

L’arrangement comprenait une carte qui disait: “Je vous souhaite un joyeux anniversaire et des jours meilleurs”, mais le geste n’a apparemment pas suffi à réparer la relation tristement tendue du couple. Thomas a déclaré que Meghan n’avait pas reconnu le geste d’anniversaire, mais a déclaré à TMZ que tout allait bien et qu’il espérait juste qu’elle aimait le bouquet.

Du côté positif, la mise à jour était l’une des plus agréables que nous ayons peut-être jamais reçues de Thomas (dans une autre interview récente, il a déclaré son intention de poursuivre Meghan et Harry en justice pour se battre pour la visite avec Archie et Lili et les a fustigés pour « mauvais comportement » non spécifié). Du côté pas du tout brillant, l’habitude de Thomas d’impliquer les médias dans des affaires familiales privées est assez centrale pour sa rupture et celle de Meghan, donc toute bonne volonté que le geste d’anniversaire aurait pu favoriser aurait très bien pu être annulée par le TMZ entrevue.

Meghan a parlé de sa relation tendue avec son père lors de son entretien avec Harry et Oprah Winfrey plus tôt cette année, expliquant que sa décision de travailler avec les tabloïds et les paparazzi dans son dos ressemblait à une “trahison”, en grande partie parce qu’il n’était pas honnête avec elle quand elle l’a interrogé directement sur la situation.

“Cela a vraiment résonné pour moi, surtout maintenant en tant que mère”, a-t-elle déclaré lors de l’interview. “Et aussi moi qui dis un point, si nous utilisons cela pour vous protéger, nous ne serons pas en mesure de protéger nos propres enfants un jour. Eh bien, je parle de vos petits-enfants, donc je ne peux pas – je veux dire, Je regarde Archie. Je pense à cet enfant et j’y vais, je ne peux pas, je ne peux vraiment pas imaginer faire quoi que ce soit pour causer intentionnellement de la douleur à mon enfant.

Clairement, ce n’est pas une faille qu’un seul geste d’anniversaire va pouvoir réparer.

