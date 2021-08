Le père de Meghan Markle envoie une offrande de paix pour son 40e anniversaire

Meghan Markle a récemment fêté ses 40 ans. Même s’il est séparé de sa célèbre fille, Thomas Markle aurait tout de même eu un cadeau pour la duchesse de Sussex, selon TMZ. Markle et son père sont séparés depuis des années. Depuis qu’elle a épousé le prince Harry, son père a parlé d’elle et de leur relation avec la presse.

Selon TMZ, Thomas a envoyé à sa fille un bouquet de roses pour son 40e anniversaire, qui est tombé mercredi. Il a déclaré au point de vente qu’il avait envoyé le bouquet avec un message qui disait: “Je vous souhaite un joyeux anniversaire et des jours meilleurs.” Thomas a expliqué que le bouquet était composé d’une douzaine de roses rouges et de deux roses jaunes au milieu pour signifier les deux enfants de Markle et Harry – Archie et Lilibet. Quant à la réponse de Markle au cadeau, Thomas a déclaré qu’il n’avait rien entendu de sa fille. Il a dit qu’il est d’accord avec ça et qu’il espère qu’elle aime les fleurs.

Considérant que Markle et son père ont une relation séparée depuis des années, il n’est pas trop surprenant d’entendre qu’elle n’a pas répondu à son cadeau. Bien sûr, il est intéressant d’entendre parler du geste de Thomas, étant donné qu’il a récemment déclaré à Fox News qu’il souhaitait saisir les tribunaux afin de voir ses petits-enfants. Fin juillet, il a déclaré au journal télévisé qu’il allait engager une action en justice afin de voir ses deux petits-enfants. Bien que, compte tenu de l’état de sa relation avec sa fille, il est peu probable que cela se produise.

L’avocat du divorce des célébrités, Mark Gross, a expliqué à Us Weekly pourquoi l’éventuelle bataille juridique de Thomas ne serait pas couronnée de succès. L’avocat a déclaré que le cas de Thomas serait faible en raison d’une précédente loi californienne qui notait que la relation entre le grand-parent et les petits-enfants joue un rôle dans la question de savoir si le grand-parent recevrait des visites ou des droits légaux. En ce qui concerne l’affaire susmentionnée, Gross a expliqué que le juge avait statué qu’il existait une « relation substantielle entre les grands-parents et les enfants [and] il doit être dans le meilleur intérêt des enfants d’avoir une relation avec les grands-parents. Il a poursuivi en expliquant que “sans relation établie entre M. Markle et ses petits-enfants, il n’y a aucun chemin qu’un tribunal lui donnerait pour lui rendre visite”.