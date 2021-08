Le père de Meghan Markle lui envoie des fleurs pour son 40e anniversaire

Meghan Markle a reçu un cadeau d’anniversaire de son père, un bouquet de roses, mais cela ne semble pas faire fondre leur relation glaciale.

Thomas Markle raconte à TMZ… il a envoyé des fleurs à Meghan pour son 40e anniversaire, ainsi qu’une carte personnalisée qui disait simplement : “Je te souhaite un joyeux anniversaire et des jours meilleurs.”

On nous dit que le bouquet comportait une douzaine de roses rouges avec 2 roses jaunes au milieu, signifiant Meghan et Prince Harry‘s 2 enfants.

Thomas dit qu’il voulait spécifiquement incorporer ses petits-enfants, Archie et Lilibet, dans l’arrangement floral d’anniversaire de Meghan … nous disant qu’il veut faire partie de leur vie parce qu’il lui semble que les enfants n’ont pas assez de famille autour d’eux à Montecito.

Comme vous le savez… Meghan et son père ont une relation difficile, et Thomas ne s’entend pas non plus avec Harry.

Meghan et Harry ont également une énorme rupture avec la famille royale, et comme nous l’avons signalé, la famille royale a tweeté son joyeux anniversaire de leurs comptes officiels dans ce qui est apparu comme des mouvements calculés destinés à préserver les apparences.

Thomas dit qu’il n’a pas entendu de bruit de Meghan après avoir envoyé le cadeau, mais il dit que ça va et qu’il espère juste qu’elle aime les fleurs.

On dirait qu’il faudra plus que des roses pour réparer ces clôtures.