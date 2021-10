Le père de Meghan Markle révèle une grande mise à jour sur son intention de la poursuivre en justice ainsi que le prince Harry

Le père de Meghan Markle, Thomas Markle, semble sérieux quant à ses intentions de poursuivre sa fille et son mari, le prince Harry, afin de voir ses petits-enfants. Selon CafeMom, Thomas est récemment apparu dans Good Morning Britain, au cours duquel il a déclaré qu’il était en contact avec des avocats pour envisager de poursuivre éventuellement sa fille et son gendre afin d’avoir des droits de visite sur ses petits-enfants, Archie et Lilibet. Thomas a déclaré l’été dernier qu’il saisirait les tribunaux californiens afin de voir ses petits-enfants.

Lors de son apparition sur Good Morning Britain, Thomas a qualifié Meghan de « enfantin » pour l’avoir coupé de la famille. Lorsqu’il s’agit de poursuivre éventuellement le duc et la duchesse de Sussex, il a déclaré qu’il avait examiné ses options. Thomas a affirmé avoir parlé à « plusieurs avocats » en Californie qui lui ont dit qu’il aurait un dossier s’il souhaitait intenter une action en justice.

Même s’il envisage d’intenter une action en justice contre leurs parents, Thomas a déclaré qu’il ne voulait pas entraîner Archie et Lilibet dans le drame. L’homme de 77 ans a déclaré: « Je ne veux pas inclure mes petits-enfants dans cette situation. Je veux voir mes petits-enfants avec des parents sympathiques et de l’amitié tout autour. » En juillet, peu de temps après la naissance de Lilibet, la fille de Meghan et Harry, Thomas est apparu sur Fox News et a déclaré qu’il prévoyait d’intenter une action en justice contre le couple afin de voir ses petits-enfants.

Il a déclaré qu’il « demanderait aux tribunaux californiens le droit de voir mes petits-enfants dans un avenir très proche ». Au cours de l’interview, il a également abordé l’éloignement de Meghan et Harry de la famille royale britannique. Il a dit qu’il espérait que la reine Elizabeth II ne « punisse » pas Archie et Lilibet pour le « mauvais comportement » de leurs parents, disant: « Archie et Lili sont de jeunes enfants. Ils ne font pas de politique. Ce ne sont pas des pions. Ils ne font pas partie du jeu. Et ils sont également royaux et ont droit aux mêmes droits que n’importe quel autre royal. «

Alors que Thomas a affirmé que les avocats lui avaient dit qu’il aurait un procès contre Meghan et Harry pour les droits de visite, le problème n’est pas si évident. Le site Web des tribunaux de Californie note que les grands-parents devraient montrer qu’ils avaient une relation préexistante avec leurs petits-enfants. Thomas devrait également faire valoir qu’une relation avec lui serait dans l’intérêt supérieur des enfants. A noter que Thomas n’a pas encore rencontré ses deux petits-enfants et qu’il est séparé de Meghan depuis un certain temps. De plus, la loi stipule que Thomas ne serait généralement pas en mesure de demander des droits de visite pendant que Meghan et Harry sont mariés. Compte tenu de cela, il n’a probablement pas de dossier contre le couple royal.