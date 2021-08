Le père de Meghan Markle, Thomas, plaide pour rencontrer sa petite-fille au milieu d’une querelle dans les médias publics

%3D2e33ed7e-5cbf-4ea5-8a07-d579ba0c4e1d%26env%3Dprod%26partner%3Dpopculture%26partner_m%3Dpopculture_mobile%26utag%3Dpopculturesite%26″ style=”largeur : 100 % ; hauteur : 100 % ; marge : 0px ; bordure : aucune ; position : absolue ; haut : 0 ; gauche : 0 ;” scrolling=”no” allowfullscreen=”true”>

Meghan Markle a expliqué très clairement pourquoi elle ne parlait pas à son père en raison de son comportement avec la presse, entre autres, mais Thomas Markle continue de rechercher les feux de la rampe sous prétexte de vouloir que leur relation soit réparée. Dans une récente tentative d’attirer l’attention, Markle a accordé une interview à 60 Minutes Australia afin de renverser plus de thé et de prier pour rencontrer sa nouvelle petite-fille, Lilibet. Dans l’aperçu de l’interview, Markle a expliqué qu’il n’avait pas parlé à Meghan depuis leur dernière conversation deux jours avant son mariage après avoir été surpris en train de mettre en scène des photos de paparazzi, ce que Markle appelle sa “une erreur stupide”.

Markle affirme également qu’on ne lui a pas dit quand Lilibet est née. “Pas d’appels téléphoniques, je viens de l’entendre à la radio… Je serai très déçu de ne pas pouvoir tenir ma petite-fille dans mes bras.” Cependant, tout en suppliant de revenir dans la vie de sa fille, il menace également d’exposer des informations privées sur elle et le prince Harry. “Vous voulez du linge sale ? C’est la première fois que je parle de ces choses”, prévient Markle dans la vidéo.

Un initié a déclaré à InTouch Weekly en avril que Meghan avait décidé qu’il valait « mieux ne pas s’engager » avec Thomas ou sa demi-soeur Samantha lorsqu’ils parlent d’elle dans la presse. “[Meghan] est dans un grand espace et se concentre sur la création d’un monde meilleur au lieu d’être en colère contre sa famille toxique”, a déclaré la source. “Elle les plaint de succomber à la cupidité et de n’avoir rien de mieux à faire avec leur temps que de vendre des histoires. “

La relation de Markle avec son père est tendue depuis qu’elle s’est fiancée à Harry, surtout après que Thomas a admis et s’est ensuite excusé pour avoir mis en scène des photos de paparazzi. Malgré ces excuses, Thomas a continué à critiquer publiquement sa fille. Le Sun a publié des photos de Thomas remettant en main propre une lettre à la maison d’Oprah Winfrey en réponse à l’interview explosive.

L’ancienne actrice de Suits a également parlé des vidéos de paparazzi mises en scène par son père, qu’elle considérait comme une trahison de sa confiance. “Quand j’ai dit que nous ne pourrons pas protéger nos propres enfants un jour et que j’ai dit:” Alors j’ai juste besoin que tu me le dises et si tu me dis la vérité, nous pouvons aider “”, a déclaré Markle à Winfrey. “Il n’était pas capable de faire ça. Et cela, pour moi, a vraiment résonné, surtout maintenant en tant que mère. Je regarde Archie, je pense à cet enfant, et je ne peux vraiment pas imaginer faire quoi que ce soit pour causer intentionnellement de la douleur à mon enfant.”