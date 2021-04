Thomas Markle, père de la duchesse de Sussex, a déclaré qu’il ne considérait pas la royauté britannique comme raciste, notant textuellement qu’il avait « un grand respect pour la royauté et que la question de savoir à quel point la peau du bébé serait sombre pourrait être juste une question idiote de quelqu’un. . De plus, il s’est défendu de travailler avec la presse tabloïd et a déclaré qu’il le faisait parce qu’il n’avait pas entendu parler de Meghan ou de Harry.