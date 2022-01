Le père de Molly-Mae Hague a défendu ses propos sur le podcast

« Cela me fait mal de voir des gens littéralement poussés à mort par des commentaires cruels »

Le père de Molly-Mae Hague a défendu l’apparence de sa fille sur un podcast et d’autres influenceurs comme Elle Darby qui ont été critiqués par des internautes.

La déclaration faite par le père de Molly-Mae intervient après qu’elle a fait un commentaire sur le podcast de Steven Barlett, The Diary of a CEO, et a été qualifiée de « sourd de ton » et de « privilégié » après avoir affirmé que si quelqu’un voulait quelque chose d’assez fort, il pouvait le réaliser.

Le père de Molly-Mae, Stephen, qui est un ancien policier, a défendu sa fille dans un commentaire sur une publication Instagram à son sujet. Il a écrit : « Cela doit être si difficile pour les stars des médias, les influenceurs et les personnalités publiques. Surtout les plus jeunes qui apprennent encore les montagnes russes émotionnelles de la vie.

« Et ça me fait mal de voir des gens littéralement conduits à mort par des commentaires cruels de personnes qui ne connaissent même pas les individus et se cachent souvent derrière un clavier sur de faux comptes annulant quelqu’un pour quelque chose il y a cinq, six, sept ou 10 ans quand un enfant , est profondément naïf et fait preuve d’un réel manque d’intelligence émotionnelle.

Il a poursuivi: « Ensuite, attaquer les gens pour une phrase prononcée dans le cadre d’une interview sortie de son contexte – cela ne me dérangerait pas, mais le PDG de Netflix est apparu sur un podcast intitulé » les mêmes 24 heures « sur lequel de nombreux chefs d’entreprise respectés sont apparus – ni attaqués ni annulés. Je pense que le contexte des paroles de Molly correspond mieux au titre de ce podcast « Nous avons tous les mêmes 24 heures chaque jour ». Mais c’est la façon dont nous utilisons ces 24 heures qui font la différence dans notre santé, notre bonheur et notre réussite », mais qu’est-ce que je sais. »

Molly-Mae a depuis perdu plus de 40 000 abonnés Instagram après que le clip soit devenu viral sur Twitter et ses représentants ont publié une déclaration en son nom disant que le clip circulant sur Internet n’a aucun contexte.

