Le père de Molly-Mae Hague défend ses commentaires sur le podcast mais les fans sont divisés

Le père de Molly-Mae Hague, Stephen Hague, s’est prononcé pour sa défense après que les commentaires qu’elle a faits sur un podcast soient devenus viraux, mais les fans sont restés divisés.

L’officier de police a partagé un long message sur les stars des réseaux sociaux qui ont été « conduites à mort » après avoir été attaquées sans relâche en ligne, mais l’inclusion d’un autre influenceur qui avait précédemment publié des tweets racistes a énervé les fans.

Molly, 22 ans, était devenue virale pour des commentaires sur le fait d’avoir «les mêmes heures dans la journée que Beyoncé» ont été sortis de leur contexte de son apparition sur le podcast Diary of a CEO, dans lequel elle a parlé de «la travailler a ** e off ‘ pour réussir.

La même semaine, l’influenceuse Elle Darby, 26 ans, avait également été critiquée après la découverte de tweets racistes antérieurs, pour lesquels elle s’est présentée sur les réseaux sociaux pour s’excuser.

Dans un long article, Stephen a d’abord parlé d’Elle avant de défendre Molly, écrivant pour The Sun : » Cela doit être difficile pour les stars des médias, les influenceurs et les personnalités publiques. Surtout les plus jeunes qui apprennent encore les montagnes russes émotionnelles de la vie.

«Cela me fait mal de voir des gens littéralement conduits à mort par des commentaires cruels de personnes qui ne connaissent pas les individus et se cachent souvent derrière un clavier sur de faux comptes, annulant quelqu’un pour quelque chose il y a 5, 6, 7 ou 10 ans, lorsqu’un enfant est profondément naïf et fait preuve d’un réel manque d’intelligence émotionnelle.’

Les commentaires de Molly sur le fait que tout le monde a le même nombre d’heures par jour que Beyonce a irrité les fans (Photo: PA)

Il a ajouté: « Ensuite, attaquer les gens pour une phrase faite dans le cadre d’une interview prise hors contexte – cela ne me dérangerait pas, mais le PDG de Netflix est apparu sur un podcast intitulé » les mêmes 24 heures « sur lequel de nombreux chefs d’entreprise respectés sont apparus – non attaqué ou annulé.

« Je pense que le contexte des paroles de Molly correspond mieux au titre de ce podcast » nous avons tous les mêmes 24 heures chaque jour. Mais c’est la façon dont nous UTILISONS ces 24 heures qui fait la différence dans notre santé, notre bonheur et notre réussite » – mais qu’est-ce que je sais.’

Les fans ont tweeté : » Alors le père de Molly maes a maintenant défendu les horribles commentaires d’Elle Darbys ? Je suis désolée, mais comment a-t-elle encore 6,2 millions d’abonnés après avoir été aussi controversée ????’

D’autres ont ajouté: » Le père de Molly Mae vient vraiment défendre Ellie Darby et qualifie son racisme répandu de naïf est dégoûtant. Nous n’avons pas besoin de l’opinion d’un policier blanc. Pas un bon look pour Molly Mae non plus. Quel bordel.’

Un autre a commenté : ‘Molly mae ton papa a les mêmes 24 heures que Beyoncé et il a choisi de les passer comme ça ? Tut tut.’

Molly-Mae avait publié une déclaration après que l’extrait de son interview soit devenu viral, disant à ses abonnés: «Je voulais revenir en ligne aujourd’hui comme d’habitude, mais j’ai l’impression qu’avant je voulais juste dire ceci…

« Quand je dis ou publie quoi que ce soit en ligne, ce n’est jamais avec malveillance ou mauvaise intention. J’apprécie complètement que les choses puissent affecter différentes personnes de différentes manières, mais je veux juste souligner que je n’aurais jamais l’intention de blesser ou de contrarier quelqu’un par ce que je dis ou fais.

«Je m’excuse auprès des personnes qui ont été affectées négativement ou qui ont mal compris le sens de ce que j’ai dit dans le podcast, les intentions du podcast n’étaient jamais que de raconter mon histoire et de s’inspirer de mon expérience. Je vous aime tous, toujours x.’

Elle et son fiancé Connor Swift s’étaient également excusés pour les insultes raciales qu’ils avaient utilisées dans le passé, en écrivant: » Noël et le Nouvel An sont traditionnellement un moment de réflexion et, en tant que tels, nous avons décidé de prendre le temps de parcourir nos deux histoires sur social. Nous avons honte d’admettre que nous n’avons pas aimé ce que nous avons trouvé.

«Nous avons tous les deux été choqués, surpris et dévastés par une partie du langage utilisé dans nos très vieux tweets, en particulier il y a plus de dix ans.

« Nous pensons que nous avons tous la responsabilité de nos propres erreurs et que nous essayons d’assumer la responsabilité de nos actions, en particulier celles qui ne nous présentent pas sous notre meilleur jour. »

Ils ont poursuivi: «Ces commentaires ne reflètent pas qui nous sommes en tant qu’adultes adultes, ni qui nous étions au moment où ils ont été faits, et ne correspondent pas à ce que nous représentons.

«Nous sommes au-delà de la colère contre nous-mêmes et avons honte que notre comportement ait été blessant pour certains d’entre vous qui soutiennent notre famille depuis si longtemps. Nous ne pouvons que souhaiter votre pardon.

