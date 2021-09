Le père de Nathan Ake décède ” quelques minutes après ” avoir vu son fils marquer son premier but en Ligue des champions pour Man City lors de la victoire 6-3 contre le RB Leipzig

Nathan Ake a révélé que son père était décédé quelques minutes seulement après avoir marqué son premier but en Ligue des champions mercredi soir.

Le défenseur de Man City a été nommé dans la formation de départ pour affronter le RB Leipzig au stade Etihad.

Ake a partagé la tragique nouvelle personnelle du décès de son père

Ake a repris la tête après 16 minutes pour ouvrir le bal dans sa victoire 6-3 contre l’équipe allemande, ouvrant le score pour l’équipe de Pep Guardiola.

Mais l’international néerlandais a publié jeudi sur les réseaux sociaux que son père était malheureusement décédé quelques instants après avoir marqué.

Ake a écrit sur Instagram : « Les dernières semaines ont été les plus difficiles de ma vie, mon père a été très malade et il n’y avait plus de traitement possible.

« J’ai eu la chance d’avoir beaucoup de soutien de la part de mon fiancé, de ma famille et de mes amis.

« Hier, après une période difficile, j’ai marqué mon premier but en Ligue des champions, et quelques minutes seulement après son décès paisible avec ma mère et mon frère à ses côtés.

Ake a marqué le premier but pour Man City

Ake a révélé sur son Instagram que son père était malheureusement décédé

“Peut-être que c’était censé être le cas, me regarder jouer l’a toujours rendu fier et heureux.

“Je sais que tu es toujours avec moi, tu seras toujours dans mon cœur et celui-ci était pour toi papa.”

Ake a rejoint Man City dans le cadre d’un accord de 41 millions de livres sterling avec Bournemouth en 2020.

Il n’a fait que 13 apparitions dans toutes les compétitions la saison dernière, lors d’une campagne victorieuse en Premier League et en Coupe de la Ligue.

