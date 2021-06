Le père de Naya Rivera se souvient du dernier appel «déchirant» du lac .

Le père de Naya Rivera a révélé qu’elle lui avait demandé des conseils pour nager dans le lac Piru quelques heures avant sa mort (Photo : Imeh Akpanudosen/.)

Le père de Naya Rivera a parlé du dernier appel FaceTime qu’ils ont partagé alors qu’elle était sur le lac Piru avec son fils Josey.

L’actrice était en voyage en bateau le 8 juillet à l’extérieur de Los Angeles lorsqu’elle a contacté George Rivera pour obtenir des conseils sur ses plans pour aller nager dans l’eau.

Quelques heures plus tard, Josey, quatre ans, a été retrouvé seul sur le bateau alors que Naya était portée disparue. Le 13 juillet, elle a été déclarée morte après que son corps a été retrouvé par les autorités.

Rappelant l’appel téléphonique “déchirant” dans une nouvelle interview, le père de la star de Glee a expliqué comment il l’avait prévenue de ne pas risquer d’aller nager parce que le bateau n’avait pas d’ancre.

Il a déclaré au magazine People: «Je pouvais voir que le vent soufflait et que mon estomac se serrait. Je n’arrêtais pas de lui dire : « Ne sors pas du bateau ! Ne descendez pas du bateau ! Il s’éloignera lorsque vous serez dans l’eau.

George a déclaré que l’appel avait été interrompu après quelques minutes en ajoutant: “C’était juste déchirant.”

Naya faisait du bateau avec son fils lorsqu’elle a disparu le 8 juillet (Photo : Gregg DeGuire/.)

Son père chérit maintenant une capture d’écran qu’il a prise lors de l’appel dans laquelle on peut voir sa fille portant des lunettes de soleil et une casquette de baseball, souriant sous la verrière du bateau avec un ciel bleu vif au-dessus de sa tête.

S’ouvrant sur son chagrin près d’un an après sa mort, il a déclaré en larmes: «C’est encore à peu près un gros flou de douleur presque un an plus tard. Les choses se précisent un peu plus lentement, mais je ne sais pas si je trouverai un jour la conclusion à cela. Elle me manque tous les jours.

L’actrice était aimée pour son rôle de Santana Lopez dans Glee (Photo : Allstar/FOX NETWORK)

Naya – qui a joué le rôle de Santana Lopez dans la série à succès Glee – a récemment été honorée aux GLAAD Media Awards.

Pour marquer les 10 ans depuis que son personnage est devenu gay, le casting de l’émission a parlé sur Zoom pour se souvenir de l’impact que Santana a eu sur les jeunes LGBTQ+.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



Ailleurs, le projet final de la bande-annonce de Rivera a été récemment révélé, alors que l’actrice a exprimé le personnage de Catwoman dans Batman: The Long Halloween avant sa mort.

Le film d’animation sortira en deux parties en été et en automne cette année.

