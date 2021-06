Le père de Neil Peart décède après une bataille contre le cancer

Glen Peart, le père du légendaire SE RUER le batteur Neil Peart, est décédé après une bataille contre le cancer.

Les nouvelles de Glenle décès du 12 juin a été confirmé par Daniella soeur de, Nancy Burkholder, dans une publication sur les réseaux sociaux le lendemain. Elle a écrit : « Au nom de notre mère et de tous les membres de notre famille, le poire La famille tient à remercier tout le monde pour les expressions de sympathie pour le décès de notre bien-aimé Glen; mari, père, grand-père et arrière-grand-père.

“Merci au personnel de Hospice Muskoka Andy’s House pour les merveilleux soins et installations.

« Si quelqu’un souhaite faire un don à nos œuvres caritatives dans le poire nom, veuillez consulter les liens ci-dessous.

“Merci beaucoup à tous pour vos réflexions”.

Glen, qui était président d’une concession de matériel agricole, a eu quatre enfants, dont Daniel était l’aîné.

Dans une interview de 2019 avec Équipement agricole, Glen a parlé de la vie de son fils avant qu’il ne décroche le poste en tant que SE RUERle batteur de.

“C’était un choix naturel; il avait travaillé avec moi pendant plusieurs étés alors qu’il fréquentait l’école, était bon avec les chiffres et avait une façon facile avec les gens”, a-t-il déclaré. “Mais Daniel n’avait qu’une passion brûlante : être batteur. Il a eu plusieurs concerts locaux et un certain succès local. Mais il était dégoûté que les autres membres du groupe ne partagent pas sa passion.

“Toute la musique qui Daniel voulait jouer venait d’Angleterre. À l’âge de 18 ans, nous en avons discuté et il travaillerait avec moi pour l’été. J’ai dit que tout ce qu’il pouvait économiser, je doublerais.

« À l’automne, nous avons construit une caisse en contreplaqué pour tout ce qu’il possédait – assez basique – plus son précieux kit de batterie, et c’est parti. à Londres. Daniel était de nettoyer l’ancien magasin, de le peindre et de le préparer pour les marchandises à mettre sur les étagères. Daniel travaillait sur ce projet depuis quelques jours lorsque le propriétaire est entré dans le magasin et a dit: «Je vais m’absenter quelques jours. La marchandise arrivera. Pourriez-vous simplement ouvrir les cartons et les mettre sur les étagères ? »

Glen a continué: “Daniel était content d’avoir le travail. À son arrivée, il a aligné le tout sur des étagères comme il l’avait fait plusieurs fois dans notre concession. Lorsque le propriétaire est revenu, il était si content qu’il a dit : « Pourquoi ne restes-tu pas ici et ne gères-tu pas ce magasin pour moi ? Son expérience en concession a été payante.

« À l’automne 1973, notre concession a remporté un voyage de campagne de vente en Angleterre avec de nombreux autres concessionnaires canadiens et sa mère, Betty. J’ai eu la chance de passer quelques jours avec lui à Londres. Betty s’inquiétait qu’il soit si maigre et pâle. Le climat anglais vous fera ça, mais il avait visiblement le mal du pays et tous ses amis lui manquaient.

“Daniel et j’ai eu une conversation. J’ai dit : ‘Neil, tu gères le magasin ici et j’ai un service de pièces détachées qui pourrait certainement t’utiliser.’ Donc, je sais que cela fonctionnait sur lui et au Nouvel An (1974), il nous a envoyé une note et a dit : « Papa, je rentre à la maison. » Je ne sais pas qui était le plus heureux – sa mère ou son père – mais c’était une fête.

“Quand il est arrivé à la maison, nous avons informatisé l’inventaire des pièces, mis en place de nouvelles commandes et il s’est glissé dans la position assez confortablement. Je sais que toutes les bases et l’expérience qu’il avait de travailler avec tous nos autres employés formaient une base solide sur plusieurs niveaux qui l’ont aidé à faire face à tous les nouveaux défis auxquels il serait confronté.”

poire est décédé le 7 janvier 2020 à Santa Monica, en Californie, après une bataille de trois ans contre le glioblastome, une forme agressive de cancer du cerveau. Il avait 67 ans.

SE RUER annoncé poirepasse trois jours plus tard, déclenchant des ondes de choc et une vague de chagrin de la part des fans et des musiciens du monde entier.

SE RUERLe dernier spectacle de s’est déroulé au Forum de Los Angeles le 1er août 2015. poire a indiqué à l’époque qu’il voulait prendre sa retraite alors qu’il était encore capable de bien jouer, ainsi qu’un désir de passer plus de temps à la maison avec sa jeune fille.

poire rejoint SE RUER en 1974. Il était considéré comme l’un des meilleurs batteurs de rock de tous les temps, aux côtés de John Bonham de LED ZEPPELIN; Keith Lune de L’OMS; et Boulangerie au gingembre de CRÈME. poire était aussi SE RUERparolier principal de, s’inspirant de tout, de la science-fiction à Ayn rand.



Au nom de notre mère et de tous les membres de notre famille, la famille Peart tient à remercier tout le monde pour les expressions… Publié par Nancy Peart Burkholder le dimanche 13 juin 2021

On m’a dit que tard hier soir, le père de Neil Peart a perdu sa bataille contre le cancer et est décédé. Beaucoup d’entre nous dans la communauté des fans de Rush ont eu la chance de connaître Glen. C’était une personne chère. Veuillez garder la famille dans vos pensées pendant cette période difficile. – Donna Halper (@DevorahLeah) 13 juin 2021

