Le père de Nikki Grahame, David, est mort neuf jours seulement après sa mort ⋆ .

Nikki Grahame est décédée en avril après une longue bataille contre l’anorexie mentale (Photo: Nils Jorgensen / REX)

Le père de Nikki Grahame est décédé neuf jours seulement après sa propre mort, a-t-il été révélé.

La star de Big Brother est décédée en avril à l’âge de 38 ans à la suite d’une bataille contre l’anorexie mentale. Elle était sortie de l’hôpital du comté de Dorset à Dorchester après avoir été traitée pour son trouble de l’alimentation la veille.

Il a maintenant été révélé qu’un peu plus d’une semaine après la mort de Nikki, son père David Grahame est décédé après avoir combattu un cancer du pancréas.

La nouvelle a été confirmée par la mère de Nikki et l’ex-femme de David, Sue, qui a parlé de son chagrin d’amour dans une interview avec The Sunday Mirror.

«Je suis détruit. Il y a une partie de moi qui est perdue à jamais. Mon combat pour bien commencer Nikki il y a 30 ans. En fin de compte, je l’ai perdue. Cela a été le combat de l’enfer », a déclaré Sue à propos de son chagrin.

Se rappelant comment elle et David ont poussé Nikki à rester dans l’établissement, elle a ajouté: «Les infirmières étaient extraordinaires, mais j’ai dit à chacune d’entre elles:« Elle ne doit pas rentrer chez elle. Elle est trop malade ». Son père a même appelé et dit à l’hôpital: «Si vous la laissez partir, Nikki mourra».

Sue, 66 ans, a révélé que l’état de Nikki était “ mortel ” le premier jour de son hospitalisation et que le poids de la star était le plus bas qu’il ait jamais été à l’âge adulte.

La mère de Nikki, Sue, a parlé du moment où elle a appris que sa fille était décédée (Photo: @nikkigrahame, Instagram)

Nikki est sortie de l’hôpital le 8 avril et a assuré à sa mère qu’elle se rendrait dans une clinique de réadaptation à Londres. Elle a parlé à la star de télé-réalité aux petites heures du matin avant sa mort lors d’un appel téléphonique.

“ Il n’était pas inhabituel pour elle d’appeler tôt et elle était heureuse car elle venait de se faire livrer un cadre pour l’aider à marcher ”, a expliqué Sue.

«Elle m’a dit:« Je vous le promets, je ne laisserai plus jamais mon corps se retrouver dans cet état. Maman, je suis tellement fatiguée ».

«J’ai dit:« Vas-y maintenant, dors maintenant ». Elle a dit: «Nuit, nuit». Et c’était tout.

Quand Sue n’a pas pu joindre Nikki par téléphone plus tard dans la matinée, elle a appelé l’un de ses amis qui avait les clés pour aller voir l’étoile dans son appartement.

L’ami a alors appelé Sue, qui était dans un train pour Londres, et c’est alors qu’elle a entendu la nouvelle bouleversante.

«C’était l’ami de Nikki. Elle a dit: «Elle est partie». J’ai dit: «Elle est partie?» et elle a répondu: «Elle est morte», se souvient Sue.

Un porte-parole du NHS Trust a confirmé qu ‘”une enquête interne complète est en cours sur les soins reçus par Nikki”.

BATTRE

Si vous pensez que vous, un membre de votre famille ou un ami avez un trouble de l’alimentation, contactez Beat au 0808801 0677 ou à help@beateatingdisorders.org.uk, pour obtenir des informations et des conseils sur la meilleure façon d’obtenir un traitement approprié.



