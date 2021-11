Le père de Paul Stanley décède à 101 ans

Paul StanleySon père est décédé à l’âge de 101 ans.

Les EMBRASSER le leader a annoncé le décès de son père dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Il a écrit : « Mon père Guillaume Eisen a quitté cette terre après 101 ans et 7 mois. Sa soif de savoir ne s’est jamais démentie. Il pouvait parler de pratiquement n’importe quel sujet. Sa fierté de mes réalisations était réconfortante, tout comme son amour pour ma famille. Il a dit qu’il serait toujours avec moi et il le fera. »

Dans EMBRASSERbiographie officielle autorisée de « Kiss: Derrière le masque », Stanley a déclaré que son père était né aux États-Unis mais que « ses parents étaient russo-hongrois-polonais ».

Paul se souvient : « Ma famille n’était pas très aisée. Quand j’avais six ans, mon père m’a acheté un vélo, qui était la seule chose qu’on m’ait donnée de valeur. Nous n’étions pas riches, mais nous avons survécu. Il y a eu des moments quand l’argent était très serré. À Manhattan, nous vivions tous les quatre dans un appartement d’une chambre, mes parents dormaient dans le salon et ma sœur et moi partagions la chambre. Mon père travaillait comme vendeur de meubles et ma mère était enseignante. À l’origine, elle était infirmière diplômée, puis elle a enseigné à des enfants retardés. En fin de compte, elle est devenue une femme au foyer à temps plein. «

Stanley est né avec une déformation faciale, la microtie, qui empêchait son oreille droite de se former correctement et le laissait sourd du côté droit. Il a déclaré plus tard que ses parents avaient leurs propres problèmes et qu’ils n’avaient ni reconnu ni soutenu Paulles difficultés.

Stanley a déclaré qu’il lui avait fallu des décennies jusqu’à l’âge adulte et de nombreuses thérapies pour l’aider à vaincre son manque d’estime de soi.

EMBRASSER a lancé sa deuxième tournée d’adieu, baptisée « Fin de la route », en janvier 2019. Le trek mondial devrait se terminer début 2023.



