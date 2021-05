Le père de Pep Guardiola parle de Lionel Messi aux rumeurs de Manchester City

Pep Guardiola et Lionel Messi ont fait de la magie ensemble au FC Barcelone. Les deux faisaient partie de nombreux matches et moments spéciaux en couple.

Étant donné que l’été dernier, Lionel Messi voulait quitter Barcelone, sa re-liaison avec Pep à Manchester City a fait l’objet de rumeurs intermittentes au cours des 6 derniers mois. Bien qu’il semble que Messi reviendra à Barcelone ou partira pour le PSG, les rumeurs ne sont pas complètement mortes.

Le père de Pep, Guardiola Sr, a commenté la réunification potentielle de son fils avec Messi dans une interview cette semaine.

«J’ai vu Messi jouer à l’âge de 12 ou 13 ans pour la première fois dans le mini-stade et j’étais déjà étonné de la façon dont il jouait pour Barcelone B. Il était extraordinaire à ce niveau. Il y en a peu [players like] Messi. Je pense que Pep ne serait pas mécontent de l’avoir à Manchester City.

“Mon fils [and] Messi, il l’a toujours eu [Messi] aussi haut qu’il aimerait être, mais aujourd’hui, il est à Barcelone et «Josep» a «Barca» dans son cœur et il ne voudrait jamais blesser Barcelone [by taking Messi away from them],

Guardiola Sr | La source