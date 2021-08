Le père de Pink décède après une dure bataille contre le cancer

in

Sur Instagram, la chanteuse a partagé quelques photos sur lesquelles on peut la voir danser avec son père. “Au revoir”, a-t-il écrit et ses followers ont immédiatement manifesté leur soutien et leur solidarité.

Un jour avant la mort de son père, Rose Il a également partagé une image dans laquelle ils apparaissent ensemble sur scène.

Bien que ses parents aient divorcé quand elle était très jeune, cela n’a pas empêché de tisser un lien solide et affectueux entre eux.

Rose. (Instagram / Rose.)

L’artiste de 41 ans a partagé il y a un an que son père se remettait d’une deuxième série de traitements de chimiothérapie. A l’époque, l’interprète avait dit qu’elle admirait et aimait son père pour avoir affronté cette difficile procédure contre le cancer avec un tel courage.

Comme l’ont rappelé ses followers, Jim a été l’une des plus grandes impulsions de l’interprète de Try et il n’a jamais douté qu’il réaliserait ses rêves de chanteur.