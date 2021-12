Le père de Reinier Jesus : « Nous essayons de ramener Reinier en Espagne, mais Dortmund ne rompra pas le prêt »

Reinier Jesus n’a pas retrouvé le succès d’Achraf Hakimi au Borussia Dortmund. Le Brésilien est au club depuis 18 mois et a joué en seulement 53 minutes en Bundesliga cette saison. En fait, il n’a joué qu’un total de 570 minutes au cours de sa saison et demie avec le club. Son père, Mauro Brasilia, s’est entretenu avec Diario AS pour discuter de la situation actuelle de son fils.

Expliquez la situation à Dortmund

« Le club [Dortmund] voulait acheter Reinier alors qu’il était à Flamengo. Nous parlions à beaucoup de réalisateurs, mais il était impossible de dire non au Real Madrid. Lorsque nous recherchions des options de prêt, nous pensions que Dortmund serait un bon endroit pour un jeune joueur comme Reinier. Mais le Borussia n’a pas soutenu Reinier. Lors de la première saison, ils ont dit qu’il n’était pas physiquement ou tactiquement au même niveau que ses coéquipiers, mais maintenant il n’y a plus d’excuses.

Sentiments généraux de Reinier

«Je suis sûr que l’expérience en a valu la peine parce que vous apprenez aussi de l’adversité. Il sortira d’Allemagne plus fort. Reinier est professionnel avec tout le monde. Il s’entend bien avec ses coéquipiers et il travaille très dur.

Manque d’opportunités

« Cela ne peut pas être compris. Il n’a tout simplement pas eu d’opportunités. Pour le seul match auquel il joue, ils le mettent à l’honneur. Ce n’est pas la première fois qu’ils parlent de Reinier comme ça. Il apprend autrement parce qu’il se bat contre des choses qu’il ne comprend pas. Le Borussia ne l’a pas préparé à des moments importants. Nous ne lui avons jamais demandé d’être un starter, nous avons toujours demandé des minutes pour grandir.

Le contact de Madrid avec la famille

« Oui! Madrid est toujours en contact et attentif à la situation. Madrid est un club très bien géré et bien sûr ils ont été attentifs. Madrid est mal à l’aise avec cette situation, mais ne peut rien faire. Nous leur sommes très reconnaissants pour tout. L’accord initial était de deux ans en prêt ici pour voir comment il s’était comporté face à son retour à Madrid, maintenant c’est plus compliqué. Mais dans la vie, il y a du temps pour tout, cette phrase est dite par ma femme. Il a beaucoup appris à Castilla et considère Vinicius et Rodrygo comme des exemples à suivre.

Vinicius Junior

L’exemple de Reinier est Vinicius. Ce sont de très bons amis. Le truc Vini est bon pour Reinier car c’est un exemple vivant. Ils lui ont donné [Vinicius] beaucoup de critiques, mais il a répondu sur le terrain. Rodrygo, Valverde, nous les aimons aussi.

Retour potentiel en Espagne

« Nous essayons de ramener Reinier en Espagne, mais le Borussia Dortmund n’a pas voulu rompre le prêt l’année dernière et je ne pense pas non plus maintenant. Ce n’est pas compris. Mais maintenant, il est temps d’attendre pour leur parler à nouveau. Tout cela jette le doute sur la qualité de Reinier. Le scénario idéal est de retourner en Espagne. Reinier aimerait retourner en Espagne car ce serait comme ajouter la cerise sur le gâteau.