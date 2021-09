Le père de Ron Goldman a une réponse absolument sauvage à la peur du COVID-19 d’OJ Simpson

Fred Goldman n’a pas hésité à parler de la bataille d’OJ Simpon contre COVID-19. Lors d’un entretien avec le New York Daily News le mois dernier, Goldman a déclaré que c’était “dommage” que Simpson ne soit pas mort du virus. Le fils de Goldman, Ron, a été assassiné en 1994 et Simpson a été arrêté pour le crime. Cependant, Simpson a été reconnu non coupable du meurtre de Goldman et de son ex-femme Nicole Brown Simpson en 1995.

“Je ne pense certainement pas qu’il mérite la moindre sympathie”, a déclaré Goldman. “Il est vivant, il est libre. Il peut faire tout ce qu’il veut. Tout ce que mon fils ne peut pas faire.” Lorsqu’il a été interviewé par ., Simpson a révélé qu’il avait eu une bataille de pensée avec COVID-19. Le légendaire porteur de ballon de la NFL a révélé qu’il pensait qu’il allait mourir.

“Quand j’ai eu COVID, je ne pouvais presque pas sortir du lit”, a déclaré Simpson, 74 ans. “Je suis arrivé sur mon balcon en essayant de respirer. Je ne pouvais pas reprendre mon souffle. Je me sentais vulnérable et pour la première fois, j’ai pensé que je pourrais être proche de la fin. Depuis ce jour, je me suis demandé. Est-ce que je veux être enterré ? Est-ce que je veux être incinéré ? Il y a des années, j’aurais laissé le soin à Nicole parce que je sais qu’elle aurait fait ce qu’il fallait.”

Fred Goldman, 80 ans, est surpris que Simpson ait pensé à la mort pour la première fois lorsqu’il a contracté COVID. “Honnêtement, la seule chose qui me touche, c’est qu’il n’a jamais pensé à la mort avant. Je pense à sa mort tout le temps. Je ne peux penser à personne mieux adapté pour être sous terre”, a révélé Goldman. Simpson a été acquitté en 1995, un an après la mort de Brown Simpson et Ron Goldman. Cependant, l’ancien porteur de ballon de la NFL a été reconnu civilement responsable du meurtre de son ex-femme et de Goldman. Il a également passé neuf ans dans une prison fédérale du Nevada pour un vol de souvenirs armés dans un casino de Las Vegas. Malgré tout cela, Simpson semble profiter de sa vie.

“Combien d’Américains, même aujourd’hui, n’aimeraient pas vivre ma vie ?” a demandé Simpson. “Je ne travaille pas. Je joue au golf quatre ou cinq jours par semaine. Je sors dîner quelques soirs avec des amis. Les gens veulent m’acheter des boissons. Je prends toujours des photos avec des gens. Les femmes me serrent dans leurs bras.”