Le père de Sameer Wankhede intente une action en diffamation de Rs 1,25 crore contre le ministre Maha Nawab Malik

Sameer Wankhede, qui a été au centre d’une tempête politique, a été démis de ses fonctions d’enquêteur dans l’affaire de drogue en croisière vendredi. L’affaire est actuellement examinée par l’unité de Delhi du BCN.

Le père du directeur de zone du Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB), Sameer Wankhede, Dhyandev Kachruji Wankhede, a déposé une plainte en diffamation contre le ministre du Maharashtra, Nawab Malik, devant la Haute Cour de Bombay. L’affaire devrait être entendue lundi.

Cherchant une indemnisation de Rs 1,25 crore, le père de l’officier du BCN a allégué que les remarques personnelles de Malik contre Wankhede, qui dirigeait l’enquête dans l’affaire de drogue en croisière impliquant le fils de l’acteur de Bollywood Shah Rukh Khan, Aryan Khan, ont causé « une perte irréparable, dommage, préjudice, atteinte au nom, au caractère, à la réputation et à l’image sociale du demandeur et des membres de sa famille ».

L’avocat de Wankhede, Arshad Shaikh, a déclaré que Malik avait qualifié la famille Wankhede de « fraude et remis en question leurs croyances religieuses, affirmant qu’ils ne sont pas hindous ». Il a ajouté que Malik appelait tout le monde (dans la famille Wankhede) une fraude. Littéralement, au quotidien », et détruisant la pratique de sa fille Yasmin, qui est avocate pénaliste et ne comparaît pas dans les affaires de stupéfiants.

