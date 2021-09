Le père de Seb découvre que son fils a été assassiné .

Tez fait son arrivée (Photo: ITV)

Le père de Seb Franklin (Harry Visinoni), Tez (Stephen Lord d’EastEnders), fera son arrivée dans les futurs épisodes de Coronation Street alors qu’il rejoindra le scénario des suites du procès.

Entendre Roy (David Neilson) exprimer ses inquiétudes concernant l’état mental de Nina (Mollie Gallagher) renouvelle les craintes de Kevin (Michael Le Vell) pour un Abi (Sally Carman) disparu.

Terrifié que quelque chose se soit produit, Kev continue de s’inquiéter lorsque Sally (Sally Dynevor) révèle qu’Abi n’a pas été en contact avec elle non plus.

Un Kevin frénétique informe la police de la disparition d’Abi mais est choqué de recevoir une notification de la banque d’un retrait de 2 000 £ de leur compte joint.

Écœuré par la pensée de ce qu’Abi a pris, Kevin se rend au Dog & Gun (le pub où Kylie, Gemma et Callum traînaient souvent) avec une photo d’Abi et demande aux habitués si elle y est allée.

Mais alors que Kevin découvre que le père de Seb, Tez, est dans le bar, il est obligé d’annoncer la nouvelle du meurtre de Seb.

Kevin explique ses craintes qu’Abi se soit tournée vers la drogue dans son chagrin.

Tez lui assure qu’il n’a ni vu ni entendu parler d’Abi, mais dit-il la vérité ?

Combien d’ennuis Tez apportera-t-il alors que nous apprenons à connaître ce nouveau visage?

